Названы эффективные способы подавления гнева

Обнародовано исследование, в котором доказано, что выражение гнева и негативных эмоций не является эффективным способом управления ими.

© Кадр из фильма «Париж, я люблю тебя»

Как сообщает журнал Clinical Psychology Review, ученые из США провели анализ, в ходе которого пришли к выводу, что такой подход не уменьшает уровень агрессии.

Ранее было доказано, что негативные эмоции оказывают плохое влияние на организм человека, вызывая серьезные заболевания и ускоряя старение.

Вместо того чтобы «выпускать пар» и давать волю гневу, исследователи рекомендуют применять способы, направленные на управление эмоциями, такие как физическая активность, дыхательные практики и медитация. Изучение показало, что занятия, снижающие физиологическое возбуждение, такие как йога и спортивные игры, способствуют снижению уровня гнева.

Ученые опровергают миф о том, что «выпускание пара» является эффективным методом управления гневом, так как это не подтверждено научно.

Методы, направленные на снижение физиологического возбуждения, оказались более эффективными для людей различных социальных и демографических групп.