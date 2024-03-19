Как понять, что вы выгораете на работе

Выгоранием называют состояние, когда вы не просто чувствуете усталость, а находитесь в состоянии истощения, самоустраняетесь от процессов и уже просто не способны прилагать умственные и эмоциональные усилия.

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Если запустить ситуацию, то исправлять последствия придется в течение долгого времени.

Главные последствия эмоционального выгорания:

сердечно-сосудистые заболевания, боли в разных отделах опорно-двигательного аппарата, проблемы со сном,депрессия.

Важно и то, что ущерб также несет организация-работодатель: увеличивается число больничных, снижается производительность, в конце концов талантливый и перспективный сотрудник может вообще уволиться.

Чтобы не доводить до тяжелой стадии выгорания, его нужно определять по ранним признакам. И именно их удалось установить авторам нового исследования, о котором сообщает Норвежский университет естественных и технических наук.

Спасение выгорающих…

Опросник, который позволяет понять, а не выгораете ли вы прямо сейчас, разработала международная группа проекта Burnout Assessment Tool, в которую сейчас входят десятки ученых, в том числе из России. На сайте организации он доступен для работающих людей на более чем 30 языках, в том числе на русском, для студентов — на голландском и английском.

Упрощенный вариант самодиагностики начинается с осознания того, что вы «упираетесь в стену». То есть, сталкиваетесь с такими требованиями и стрессом, которые кажутся непреодолимыми.

Четыре признака выгорания на работе:

Вы чувствуете моральное истощение. Вам трудно испытывать энтузиазм по отношению к своим обязанностям. У вас проблемы с концентрацией внимания. Иногда вы, сами того не желая, слишком остро реагируете в ситуациях, которые складываются на работе. Это лечится?

Выгорание на самом деле не болезнь, а чувство умственного или физического истощения – реакция организма на ситуацию, долгое время требующую большого напряжения.

Несмотря на то, что этот синдром обычно связывают с работой, есть свидетельства того, что баланс между работой и личной жизнью также играет определенную роль. То есть, у некоторых людей стресс и нарастающее выгорание не прекращаются, когда они приходят после работы домой. В результате последствия этого состояния распространяются на другие сферы жизни, а проблемы оттуда человек несет в рабочую среду.

При этом в университете отмечают, что даже если вовремя заметить выгорание, не всегда устается остановить его или не допустить рецидива.