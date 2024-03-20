Шесть фраз, которые лишают харизмы

Кому-то харизма дана от рождения, но это не значит, что ее нельзя развить. Предлагаем действовать от обратного и избавиться от фраз, которым не место в лексиконе харизматичного лидера!

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Всем привет!

Постарайтесь никогда не произносить эту фразу, особенно в незнакомой компании. Используйте первые минуты знакомства по максимуму, постепенно вовлекаясь в общение с каждым человеком по отдельности. Если такой возможности нет, как минимум не забудьте представиться и скажите, что рады пообщаться позже. Вы же не хотите прослыть замкнутой немногословной особой, которая простояла весь вечер в углу? Разрядить атмосферу — в ваших силах!

Ну это понятно

Если собеседник высказал мнение, которое не противоречит вашему, — это не повод его обесценивать фразами вроде «это очевидно», «это естественно», «это понятно». Лучше используйте возможность лишний раз согласиться с собеседником и поддержать его мысль — так вы быстрее наладите контакт и не будете раздражать людей претенциозными комментариями-пустышками.

Тебе просто необходимо...

Не во всех сферах следует давать советы, но если вы хотите порекомендовать отличный отель, книгу или новый сериал — для начала узнайте, насколько он соответствует интересам вашего собеседника. Постарайтесь избегать категоричных внушений — это отталкивает людей, так как они чувствуют внутреннее возмущение. Вы просто обязаны прочитать эту статью до конца! Неприятно, правда?

Мне все равно

Либо вы на той стадии депрессии, когда пора бы уже обратиться к врачу, либо вы просто скрываете свои предпочтения, что вероятнее. Если вам искренне не нравятся все предложенные варианты, сделайте над собой усилие выбрать «меньшее из зол» или поделитесь своим видением, когда это возможно. Людям без мнения не приходится рассчитывать на уважение окружающих: перестать плыть по течению — меньшее, что вы можете сделать для своей харизмы.

Соглашусь с любым вашим решением

Если предыдущий пункт подразумевает безразличие, то этот — перекладывание ответственности на других. Харизматичные люди часто выступают в роли лидеров, им легко собрать вокруг себя людей. Немаловажным их талантом является умение четко сформулировать свои принципы и отстаивать свое мнение, даже если оно не слишком популярно. Хотите завоевать уважение — поступайте так же.

Напомни, как там тебя зовут

Лишь в редких случаях нет другого выбора, кроме как уточнить имя непосредственно у человека. Чаще всего вас смогут выручить соцсети или люди из окружения с более крепкой памятью. Переспрашивать имя вскоре после мимолетного знакомства — это еще полбеды. Когда вы забываете, как зовут старых знакомых, которым вы не чужой человек, — это уже больше похоже на унижение. Умение устанавливать контакт — неотъемлемый навык харизматичной личности. Относитесь к знакомствам серьезно — и это принесет свои дивиденды.