Новый бренд Меган Маркл American Riviera Orchard, посвящённый стилю жизни, — это настоящий проект страсти. В прошлый четверг герцогиня Сассекская представила новый сайт и страницу в социальных сетях для своего неожиданного начинания. Инсайдер сообщил, что компания будет отражать всё, что она любит: семью, кулинарию, развлечения и домашний декор.

«Она очень рада своему последнему личному начинанию. Это то, что она хотела сделать уже давно. Ей не терпится поделиться своим стилем и вещами, которые она любит», — говорит источник.

Что касается названия бренда, то оно стало отсылкой к Санта-Барбаре — калифорнийскому городу, где Меган живёт с принцем Гарри и их двумя детьми. Герцогиня посчитала, что это имя идеально подходит новой марке, так как Санта-Барбара уже более века носит прозвище «Американская Ривьера».

«Меган считает название American Riviera Orchard идеальным. Она чувствует себя настоящей. Она не может дождаться запуска сайта», — говорит инсайдер.

Согласно заявке на товарный знак, Меган хочет получить разрешение на продажу столовых приборов, кулинарных книг и баночных продуктов. Посетители сайта могут присоединиться к списку ожидания по электронной почте, чтобы получать информацию о товарах и всех обновлениях. Темы напоминают контент, который Меган освещала в своём блоге The Tig, закрытом в 2017 году во время её романа с принцем Гарри. В первом ролике для American Riviera Orchard Маркл показала, как она расставляет цветы и готовит на кухне.

Новость появилась через месяц после того, как герцогиня рассказала, что подписала новый контракт на подкаст с Lemonada Media. Меган всячески поддерживает любые проекты Гарри и хочет, чтобы они создали успешный бренд. Есть все шансы!