Психолог дала совет 50-летней замужней женщине-изменщице

С‌екс-коуч Лаура Коллинз дала совет 50-летней замужней женщине, переспавшей с молодым коллегой и разочаровавшейся после этого в супруге. Колонку Коллинз опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

По словам автора письма, она работает в столовой большой финансовой компании, где много молодых мужчин. Один из них перед увольнением пригласил всех сотрудников в бар и неожиданно начал проявлять к ней знаки внимания.

«Я почувствовала, будто мне снова 20, и другие женщины подначивали меня закрутить с ним роман, хотя знают, что я 30 лет замужем. В итоге мы оказались в его квартире, и так хорошо мне не было много лет», — написала женщина.

Сейчас она расстроена — муж кажется ей старым и скучным, а из-за молодого человека, которого она больше никогда не увидит, она чувствует себя опустошенной.

В ответ Лаура согласилась, что внимание молодых мужчин может льстить, однако предостерегла женщину от поспешных решений.

«Теперь вы знаете, что вам все еще нужен хороший секс, и, может, вспомните о своих потребностях. Многие изменяют, потому что не получают своего дома, другие оставляют партнеров в поисках лучшей доли. Оба этих варианта могут окончиться печально для вас или мужа. Прежде чем решиться на них, постарайтесь снова разжечь огонь, пылавший между вами — может, и он хочет дикого и необузданного секса», — сказала коуч.

Ранее Коллинз дала совет женщине, имитирующей оргазм со своим партнером уже три года подряд. По словам читательницы, мужчина не догадывается об обмане, и ему было бы больно услышать правду.