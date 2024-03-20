Пять книг о поиске счастья

Что такое счастье? У каждого будет свой ответ. Какие ингредиенты добавить в рецепт счастья, и какими специями приправить, чтобы сделать его ярче и выразительнее? 20 марта отмечается Международный день счастья. Это отличный повод познакомиться с хорошими книгами, настраивающими на добрый лад. Книги, представленные в обзоре, рекомендует сотрудник Централизованной библиотечной системы Автозаводского района Дарья Некрасова в рамках совместного проекта «Книжная полка».

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Найлл Уильямз «Вот оно, счастье»

Ирландское лето 1957 года. У Ноэла Кроу недавно умерла мама, и он чувствует себя потерянным. Чтобы обрести толику душевного спокойствия, он отправляется на западное побережье страны, в деревню Фаха, где живут его бабушка и дедушка. Это лето становится знаменательным: внезапно прекращается вечный дождь, традиционный для этих мест, и появляется электричество. Технический прогресс добрался и досюда, и вдруг будущее стало настоящим. Так и у Ноэла, которому скоро исполнится 18 лет, наступает новый этап. Ему предстоит выбрать жизненные цели и начать делать шаги к их осуществлению.

Солнечная и теплая погода разгоняет задержавшихся в гостях «обитателей» деревни – серость и тоску. На пороге дома появляется Кристи, собирающий подписи на подключение электричества. Он поселился на чердаке в доме бабушки и дедушки.

Кристи становится для Ноэла проводником в мир, полный тайн и загадок. Дружеское общение помогает обоим лучше узнать жизнь и самих себя, исправить ошибки и обрести утраченную веру. Важно замечать, что происходит вокруг, созерцать, радоваться. Прекрасный авторский слог, живописные зеленые пейзажи, неспешная деревенская жизнь. И на этом фоне происходит история взросления, говорится о неизбежности и важности перемен, рассказывается о том, как везде находить свет и надежду. Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк

«Куриный бульон для души. 101 история о счастье»

Сборник состоит из небольших мотивирующих рассказов. Герои преодолевают трудности, обретают смысл жизни, исправляют ошибки, ищут выход из сложных ситуаций. Как не падать духом, перестать бегать по замкнутому кругу, осмелиться на серьезный шаг? Важно всегда учиться, поддерживать хорошие отношения с близкими, помогать другим.

Вроде бы простые советы, которые каждый знает. Однако все ли им следуют? Кто-то не умеет формулировать желания, другой бросает начатое дело на полпути, третий перестал верить в себя. У каждого свои триггеры. Книга может послужить спасательным кругом, который поможет выбраться из проблем или взглянуть на них под другим углом. Обрести равновесие и гармонию можно, если делать верные шаги.

Вдохновляющие, целительные истории про обычных людей, которые нажали на «кнопку перезагрузки» (так называется один из рассказов) и изменили свою жизнь. Книжные истории дарят чувство спокойствия и умиротворения.

Николас Спаркс «Взгляни на меня»

Умница и красавица Мария успешно работает в юридической фирме. Она спокойная, тихая, любит читать книги. Колин к двадцати восьми годам обрел репутацию «плохого парня», был судим, вспыльчивый, занимается боями без правил. Однако осознал свои ошибки и хочет исправиться. Взялся за учебу, работает, пытается справиться с агрессией.

Судьба сводит Колина и Марию, у которых, казалось бы, разные жизненные дороги. Классическая история любви барышни и хулигана не столь проста, как может показаться на первый взгляд.В первой части книги доминирует романтическая линия. Молодые счастливы, у них впереди светлое будущее и много совместных планов, они наслаждаются жизнью. Во второй части романа все круто меняется, и на смену сладким мечтам приходит суровая реальность, облаченная в детективный сюжет.

У Колина и Марии в прошлом были спрятаны тайны, которые теперь стали явными и опасными. И все настолько серьезно, что жизнь Марии оказывается под угрозой. Колин защищает любимую женщину и готов идти напролом, однако нужно быть осторожным и не преступить черту закона. А он понимает, что в решающий момент может не сдержать приступ ярости и совершить непоправимое.

Джоджо Мойес «Где живет счастье»

Добро пожаловать в уютный магазинчик «Эмпориум Сюзанны Пикок», оформленный в изысканном стиле. Здесь можно приобрести редкие диковинные вещицы и бижутерию, а также попробовать вкуснейший кофе по фирменному рецепту.

Еще недавно Сюзанна с мужем жили в Лондоне, но из-за финансовых проблем вынуждены были переехать за город. Там и появилась идея открыть небольшой магазин. Он стал для Сюзанны вторым домом. Здесь она познакомилась с интересными людьми, нашла друзей и даже…любовь.

Параллельно рассказана история родителей Сюзанны. Афина, биологическая мама девушки, всю жизнь искала приключения, и рождение ребенка не входило в ее планы. Она оставила малышку мужу Дугласу и уехала. Виви, которая всегда была влюблена в Дугласа, тут же оказалась рядом и начала помогать ему с воспитанием дочери.

В романе много других персонажей и судеб. Разные семьи, традиции, устройство жизни. Сначала кажется, что герои не связаны между собой, но затем становится понятно, что их объединяет.

Сюжет развивается неспешно, в книге много разговоров, внутренних диалогов, сомнений и терзаний. Книга эмоциональная, затрагивающая глубинные струны души.

Анна Кирьянова «Маленькое счастье. Как жить, чтобы все было хорошо»

Сборник коротких и добрых историй о любви, дружбе и счастье. В книге есть случаи из жизни самой Анны Кирьяновой, ее друзей и знакомых, а также знаменитых людей. Когда читаешь, хочется верить в самое светлое и хорошее, что есть в этом мире. И самому совершать добрые поступки.

Книга – не пособие, как стать счастливым, здесь вы не найдете мотивационных упражнений. Зато благодаря прочитанным историям хочется жить и радоваться. И появляется душевное спокойствие, которое необходимо всем нам.

Книга написана доступным языком, наполнена глубоким смыслом и философскими рассуждениями. Истории очень искренние, вызывающие доверие. Они наводят на размышления, заставляют задуматься. Рассказы здесь как веселые, так и грустные. Как в жизни, где есть оттенки разных цветов.

Анна Кирьянова напоминает, что счастье не всегда прячется где-то далеко и глубоко. Иногда оно рядом, но человек его не замечает.

Больные темы Анна также затрагивает. Если в жизни появились проблемы, то нужно их решать, а не убегать от них. Также нужно быть бдительными – излишняя доверчивость может навредить. Нельзя отчаиваться, даже если очень хочется сдаться. Всегда нужно бороться, надеяться и верить!