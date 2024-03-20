Секс по расписанию — тупик или спасение отношений

Секс по расписанию — одна из модных тенденций, которую сексологи советуют для улучшения интимных отношений. Но для некоторых слова «секс» и «расписание» не могут сочетаться, многие видят в этом рутину, несовместимую с романтикой, а другие считают хорошим способом сохранить сексуальные отношения в паре. Врачи и психологи рассказали «Секрету», когда нужен секс по графику, а когда вреден, кому подходит и как его правильно организовать.

© Секрет Фирмы

График секса — предвкушение и фантазии

Когда проходит страсть, тихо и незаметно в жизнь приходят рутина и бытовуха. Секса становится всё меньше, он замещается другими интересными делами — просмотром сериалов, путешествиями, прогулками, играми с детьми.

Поэтому, по мнению опрошенных «Секретом» экспертов, секс по расписанию — абсолютно нормальная практика для занятых пар с совпадающей половой конституцией.

Сексуальный темперамент: что это такое и как не разойтись из-за несовпадений. Рассказывает врач

Валерия Шмакова, врач — психиатр-сексолог Lahta Clinic, считает, что спонтанный секс может вызвать тревожность у женщин.

«Для многих женщин важно, как они выглядят: гладкость и свежесть тела, красивое бельё, определённый настрой. И когда мужчина делает попытку внезапного секса, он может вогнать женщину в тревожное состояние. И тут уже явно не до удовольствия», — говорит Шмакова.

Поэтому эксперт предлагает партнёрам воспользоваться секс-графиком (календарём).

Когда вы знаете, что сегодня вечером будет секс, настроение заметно меняется, появляется момент предвкушения. Можно обговаривать сценарии, вживаться в роль ещё до часа Х. Всё это усиливает желание, подготавливает партнёра, снимает в определённой степени тревогу и даёт ощущение контроля над ситуацией. Будут кстати игривые СМС, компрометирующие фото, неоднозначная переписка.

Секс по расписанию: как спланировать

Светлана Огиенко, медицинский психолог, сексолог МЕДСИ Premium в ММЦ на Мичуринском проспекте советует изменить время занятий сексом: «Если нет сил заниматься сексом вечером, то вы можете предложить своему мужу заниматься сексом утром или, например, в выходные. Начать фантазировать, разнообразить свою сексуальную жизнь, назначать романтические свидания, добавить в жизнь игру и фантазию».

Если воспринимать секс по графику не как жёсткое расписание, а как согласование схемы распределения сексуальных биоритмов​ между партнёрами в течение дня, недели, месяца. Расписание секса — это договорённость, обсуждение, а не замалчивание своих желаний. Например, мужчина хочет, чтобы сексуальные контакты происходили в первой половине дня, а женщина — вечером. Согласовав определённые дни и время, партнёры смогут избежать обид и недопонимания и сохранить тепло в своих отношениях.

Секс по расписанию — это абсолютно нормальная практика для занятых пар с совпадающей половой конституцией. В плотном графике, с работой, детьми и так далее запланированный секс позволяет иметь его в принципе.

Вот что нужно помнить:

- Выбрать день и время, которое реально подходит вам двоим и в которое вы оба обычно настроены на секс. Если один из партнёров любит утренний секс, а другой его ненавидит, лучше перенести это на вечер. Также важно решить, будет ли ваше расписание постоянным, или каждую неделю вы будете составлять новое исходя из текущих планов.

- Расписание не отменяет того, что у вас может быть спонтанный секс по обоюдному желанию в любое время. Обязательно разрешите себе это и обговорите.

- Не воспринимайте расписание как необходимость именно заниматься сексом в конкретные часы. Это просто ваше время наедине, а как им распорядиться, решите вы сами. Возможно, вы захотите просто сделать друг другу массаж. Или просто лежать в обнимку и разговаривать.

- Кажется, что секс по расписанию — это скучно, но на самом деле он может быть очень эротичным. Уже за пару дней вы можете подогревать друг друга, заказать новые игрушки, обсудить фантазии. Это поможет создать настроение.

Нужен ли секс для здоровья и следовать ли определённому графику — объясняют врачи

Что говорят эксперты о минусах секса по расписанию

Безусловно, запланированный секс подходит не всем парам. Кому-то кажется антисексуальной сама мысль о том, чтобы заводить расписание. Ключ к успеху, как всегда, — обсуждать и открыто разговаривать обо всём.

Психолог, сексолог Анна Комлова считает, что если нет сексуального желания, то эффективнее разбираться, почему его нет, а не придумывать такие конструкции, как секс по расписанию.

Секс по расписанию — это такая современная попытка спасти сексуальные отношения. Я как сексолог считаю, что эта попытка идёт из ума, из головы, потому что такой секс природой не предусмотрен. А это нарушение законов природы.

Если люди договариваются, что каждый вторник, например, они занимаются сексом, для женщины это не очень приемлемо. Потому что женщина — существо цикличное. Она зависит от внутреннего цикла организма, от менструального цикла и т. д. И от этого зависит и её желание.

Также у женщины, в отличие от мужчины, либидо зависит от того, какие отношения в паре — есть ли сейчас обиды, претензии, расслабилась она в отношениях или напряглась.

Если, например, вчера женщина обиделась на своего мужчину, а сегодня у них по расписанию секс, то ей придётся переступать через себя. Потому что у женщины секс связан с эмоциональным состоянием.

Для мужчины, когда он знает, что каждый вторник у него секс, — это как спорт. У женщин всё сложнее.

Но есть женщины, которые живут по мужскому принципу и встраивают в своё расписание даже секс. И это лишает пару какой-то спонтанности, страсти, игры.

Если женщина не хочет, не получает удовольствия, но у неё будет секс по вторникам, для неё этот день будет не очень приятным. Она будет испытывать стресс вместо расслабления.

Я бы рекомендовала вместо графика секса раскрывать свою сексуальность, либидо, повышать влечение к партнёру, разбираться в отношениях. Есть более эффективные методы, чем секс по расписанию.

Пропало либидо? Сексолог объяснил, почему в этом чаще всего виноват начальник

Сами слова «расписание» или «график» не настраивают на романтический лад. Как мужчины, так и женщины чаще всего выбирают спонтанность в проявлении своих чувств. Важно, чтобы секс по графику не воспринимался ни одним из партнёров как обязанность.

Опыт показывает, что давление «расписания» может привести к ослаблению либидо, охлаждению между партнёрами и конфликтам. Даже если партнёры заранее договорились соблюдать определённый график сексуальных контактов. Например, в случае если планируют зачатие ребёнка.

Ощущение «я должен» может морально давить, лишая возможности и желания проявлять спонтанные чувства и лишая партнёров ценной близости.

Секс по графику — очень индивидуальный момент для каждой пары. Для одних это ограничение естественной спонтанности. А тем, кто страдает от занятости и стресса, расписание поможет выделить специальное время для любви, если не воспринимать это как обязанность и давление. Подходит это или нет, нужно решить самостоятельно, главное — нужно договариваться, обсуждать и найти баланс.