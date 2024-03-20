Как справиться с растерянностью

И в работе, и в учёбе, и в повседневной жизни растерянность путает карты. Не нашлось слов на первом свидании, или во время собеседования растерянность помешала рассказать о своих плюсах и получить работу. Что такое растерянность, как с ней успешно справляться, и когда она может быть симптомом различных заболеваний, «Секрету» рассказала клинический психолог Марина Бондаренко.

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Что такое растерянность

Растерянность — это неспособность думать так ясно и быстро, как обычно.

Человек может чувствовать себя дезориентированными, испытывать трудности с концентрацией внимания, запоминанием и принятием решений.

Как проявляется растерянность

Растерянность часто сопровождает людей в период различных изменений, больших и маленьких.

Кто-то всегда жил в небольшом городе и вдруг переехал в мегаполис, другой — поменял холодный климат на жаркий. Люди женятся, покупают новую квартиру, меняют работу, рожают ребёнка и каждый раз оказываются в растерянности.

Растерянность как часть жизни сопровождает нас в учёбе. Например, при решении математических задач или при изучении новых языков.

Родители могут терять смысл в жизни, когда дети вырастают и покидают их дом. При выходе на пенсию часто человек начинает резко сдавать, ему непонятно, как дальше жить.

Причём привыкшие к упорядоченной жизни люди больше подвержены растерянности.

Когда те, у кого всё расписано на годы вперёд, сталкиваются с изменением планов, это может быть для них очень болезненно. Люди, регулярно пробующие и изучающие что-то новое, страдают от растерянности меньше. Они в целом привычны к состоянию, когда происходят изменения, им бывает проще справиться, потому что у них есть наработанный опыт.

Чем опасна растерянность

Растеряться в непривычной обстановке совершенно нормально. Как и не знать сразу, что делать при обучении чему-то новому. Если человек никогда не катался на сноуборде и начал учиться, то сначала он будет растерян.

Но постепенно возникает привыкание к новой ситуации, мозг начинает подтягивать уже знакомые смыслы, тело привыкает к новой нагрузке, и если это происходит достаточно быстро, то мозг успокаивается. Эмоционально человек тоже успокаивается, страх проходит.

Важно, чтобы состояние растерянности не вводило человека в ступор, а помогало искать новые варианты решений, ответы.

Если же разобраться в ситуации не получается, то растерянность может переходить в тревогу, страх, панические атаки. Может включаться и защитный механизм диссоциации: человек настолько потерялся в ситуации, что на всякий случай отключился и не реагирует, как будто он не здесь, и ситуация его вообще не касается. Таким образом мы стараемся избежать чего-то неприятного.

Иногда нужно вовремя обратиться к врачу. Растерянность может быть симптомом острого развития психического расстройства, начальной стадии болезни Альцгеймера, деменции, новообразований в мозге. Например, если человек часто забывает слова и не может найти синоним, нужен тщательный чек-ап здоровья.

У детей растерянность может быть симптомом СДВГ, аутизма или других особенностей развития.

Как справляться с повседневной растерянностью

Признать, что растеряться — это нормально

Прежде всего нужно сказать себе, что растерянность в непривычной ситуации — это допустимо. Стоит принять растерянность как обычную часть жизни.

Найти точки опоры и помочь себе собраться

Когда кажется, что буквально почва уходит из-под ног, можно:

- потрогать физические вещи, убедиться, что земля твёрдая, вода мокрая;

- сделать вдох-выдох;

- пошевелить плечами.

Делать перерывы и правильно дышать

Поставьте напоминание на телефон несколько раз в день для «дыхательных пауз». Сделать паузу в других делах и глубоко подышать после сигнала напоминания — несколько спокойных вдохов и выдохов.

При растерянности теряется баланс между телом и мыслями. Человек слишком много думает и забывает полноценно дышать. Поэтому глубокое дыхание поможет восстановить равновесие.

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Заранее найти способы, как морально поддержать, себя когда теряешься

Составьте список значимых достижений и вдохновляйтесь им.

Подойдут самые разные варианты: умение петь в караоке, кататься на роликах, сдача проекта в срок, победа в конкурсе «сотрудник месяца», успешная защита бюджета, повышение, наконец, убранный рабочий стол.

Список лучше всего пополнять регулярно, чтобы не преуменьшать своих достижений и не забывать о них.

Не отрицать ценность того позитивного, что уже произошло

Даже если последние события, казалось бы, перечёркивают всё.

Неожиданно уволили на работе — но ты приобрёл большой опыт в этой компании.

Расстались после многих лет брака — но в нём было много радостных моментов.

Те, кто ходил на курсы актёрского мастерства, знают, что они помогают научиться совершать новые и непривычные действия. Такие курсы сейчас очень популярны, потому что это и весело, и даёт возможность соприкоснуться с разными частями своего внутреннего мира в безопасной обстановке.

Что ещё поможет справиться с растерянностью

Есть и несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут в ежедневной рутине прокачать себя и меньше теряться в новых, необычных ситуациях.

6 лёгких способов привыкнуть к растерянности:

- во время еды положите ложку в другую руку;

- почистите зубы непривычной рукой;

- наденьте часы на другую руку;

- приготовьте на завтрак вместо привычного яйца всмятку омлет;

- измените сервировку стола;

- доберитесь от дома до работы новой дорогой.

Если упражнения, которые нужно делать непривычной рукой, больше подходят для правшей (поскольку левши обычно умеют работать обеими), то последние 3 упражнения будут полезны абсолютно всем, кто хочет меньше испытывать растерянность.

Если вы знаете, что в вашей жизни предстоят перемены, лучше подготовиться к ним заранее. Можно обратиться к психологу, чтобы легче пройти период турбулентности и справиться со сложной ситуацией в жизни.