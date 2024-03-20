Потеряться, чтобы найтись: как справиться с растерянностью. Простые способы от психолога
И в работе, и в учёбе, и в повседневной жизни растерянность путает карты. Не нашлось слов на первом свидании, или во время собеседования растерянность помешала рассказать о своих плюсах и получить работу. Что такое растерянность, как с ней успешно справляться, и когда она может быть симптомом различных заболеваний, «Секрету» рассказала клинический психолог Марина Бондаренко.
арина Бондаренко клинический психолог
Что такое растерянность
Растерянность — это неспособность думать так ясно и быстро, как обычно.
Человек может чувствовать себя дезориентированными, испытывать трудности с концентрацией внимания, запоминанием и принятием решений.
Как проявляется растерянность
Растерянность часто сопровождает людей в период различных изменений, больших и маленьких.
Кто-то всегда жил в небольшом городе и вдруг переехал в мегаполис, другой — поменял холодный климат на жаркий. Люди женятся, покупают новую квартиру, меняют работу, рожают ребёнка и каждый раз оказываются в растерянности.
Растерянность как часть жизни сопровождает нас в учёбе. Например, при решении математических задач или при изучении новых языков.
Родители могут терять смысл в жизни, когда дети вырастают и покидают их дом. При выходе на пенсию часто человек начинает резко сдавать, ему непонятно, как дальше жить.
Причём привыкшие к упорядоченной жизни люди больше подвержены растерянности.
Когда те, у кого всё расписано на годы вперёд, сталкиваются с изменением планов, это может быть для них очень болезненно. Люди, регулярно пробующие и изучающие что-то новое, страдают от растерянности меньше. Они в целом привычны к состоянию, когда происходят изменения, им бывает проще справиться, потому что у них есть наработанный опыт.
Чем опасна растерянность
Растеряться в непривычной обстановке совершенно нормально. Как и не знать сразу, что делать при обучении чему-то новому. Если человек никогда не катался на сноуборде и начал учиться, то сначала он будет растерян.
Но постепенно возникает привыкание к новой ситуации, мозг начинает подтягивать уже знакомые смыслы, тело привыкает к новой нагрузке, и если это происходит достаточно быстро, то мозг успокаивается. Эмоционально человек тоже успокаивается, страх проходит.
Важно, чтобы состояние растерянности не вводило человека в ступор, а помогало искать новые варианты решений, ответы.
Если же разобраться в ситуации не получается, то растерянность может переходить в тревогу, страх, панические атаки. Может включаться и защитный механизм диссоциации: человек настолько потерялся в ситуации, что на всякий случай отключился и не реагирует, как будто он не здесь, и ситуация его вообще не касается. Таким образом мы стараемся избежать чего-то неприятного.
Иногда нужно вовремя обратиться к врачу. Растерянность может быть симптомом острого развития психического расстройства, начальной стадии болезни Альцгеймера, деменции, новообразований в мозге. Например, если человек часто забывает слова и не может найти синоним, нужен тщательный чек-ап здоровья.
У детей растерянность может быть симптомом СДВГ, аутизма или других особенностей развития.
Как справляться с повседневной растерянностью
Признать, что растеряться — это нормально
Прежде всего нужно сказать себе, что растерянность в непривычной ситуации — это допустимо. Стоит принять растерянность как обычную часть жизни.
Найти точки опоры и помочь себе собраться
Когда кажется, что буквально почва уходит из-под ног, можно:
- потрогать физические вещи, убедиться, что земля твёрдая, вода мокрая;
- сделать вдох-выдох;
- пошевелить плечами.
Делать перерывы и правильно дышать
Поставьте напоминание на телефон несколько раз в день для «дыхательных пауз». Сделать паузу в других делах и глубоко подышать после сигнала напоминания — несколько спокойных вдохов и выдохов.
При растерянности теряется баланс между телом и мыслями. Человек слишком много думает и забывает полноценно дышать. Поэтому глубокое дыхание поможет восстановить равновесие.
Заранее найти способы, как морально поддержать, себя когда теряешься
Составьте список значимых достижений и вдохновляйтесь им.
Подойдут самые разные варианты: умение петь в караоке, кататься на роликах, сдача проекта в срок, победа в конкурсе «сотрудник месяца», успешная защита бюджета, повышение, наконец, убранный рабочий стол.
Список лучше всего пополнять регулярно, чтобы не преуменьшать своих достижений и не забывать о них.
Не отрицать ценность того позитивного, что уже произошло
Даже если последние события, казалось бы, перечёркивают всё.
Неожиданно уволили на работе — но ты приобрёл большой опыт в этой компании.
Расстались после многих лет брака — но в нём было много радостных моментов.
Те, кто ходил на курсы актёрского мастерства, знают, что они помогают научиться совершать новые и непривычные действия. Такие курсы сейчас очень популярны, потому что это и весело, и даёт возможность соприкоснуться с разными частями своего внутреннего мира в безопасной обстановке.
Что ещё поможет справиться с растерянностью
Есть и несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут в ежедневной рутине прокачать себя и меньше теряться в новых, необычных ситуациях.
6 лёгких способов привыкнуть к растерянности:
- во время еды положите ложку в другую руку;
- почистите зубы непривычной рукой;
- наденьте часы на другую руку;
- приготовьте на завтрак вместо привычного яйца всмятку омлет;
- измените сервировку стола;
- доберитесь от дома до работы новой дорогой.
Если упражнения, которые нужно делать непривычной рукой, больше подходят для правшей (поскольку левши обычно умеют работать обеими), то последние 3 упражнения будут полезны абсолютно всем, кто хочет меньше испытывать растерянность.
Если вы знаете, что в вашей жизни предстоят перемены, лучше подготовиться к ним заранее. Можно обратиться к психологу, чтобы легче пройти период турбулентности и справиться со сложной ситуацией в жизни.