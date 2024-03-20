Три совета, как найти пару после 50 лет

Как известно, любви все возрасты покорны, но чем старше мы становимся, тем сложнее морально решиться на поиск личного счастья из-за стереотипов, страха общественного обсуждения, неуверенности в себе. О том, как найти любовь после пятидесяти лет и почему этого не нужно стесняться, рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив.

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Почему мы боимся собственных чувств

В западных странах люди после пятидесяти лет ведут активный образ жизни: путешествуют, занимаются любимым хобби, знакомятся и заводят отношения. Российский менталитет в данном вопросе более консервативен и строг: принято считать, что людям за 40 или 50 лет нужно внуков нянчить, а не на свидания бегать.

Именно поэтому многие послушно следуют установленным правилам и полностью посвящают себя семье дочери или сына, отгоняя от себя мысли о тоскливом одиночестве.

Между тем нет определенного возраста для любви, когда стремиться к ней стыдно и неприлично. Есть только общество, которое навязывает ярлыки. Поэтому если вы искренне хотите найти свою вторую половинку, позвольте себе сделать это.

Как найти любовь

Чем старше человек, тем более избирательным он становится при выборе партнера. В зрелом возрасте хочется не просто с кем-то встречаться, а обрести серьезные отношения, найти себе прочный и надежный тыл. Отыскать такого человека нелегко, но возможно, однако для этого вам придется выбираться из зоны комфорта, проявлять активность и не полагаться на судьбу.

Почаще выбирайтесь из дома

Чтобы найти пару, вам нужно почаще выбираться из дома и не отказываться от приглашений знакомых и близких сходить в кино, торговый центр, музей и так далее. Обрести личное счастье, сидя в четырех стенах, довольно сложно, поэтому помогите своей судьбе, пойдя ей навстречу.

Ориентируйтесь на личные предпочтения, чтобы найти вторую половинку, которая разделит ваши увлечения. Любите живопись? Почаще бывайте в картинных галереях. Обожаете читать книги? Вероятно, ваше счастье сейчас находится в каком-нибудь букинистическом магазине. Общие точки соприкосновения помогут завести непринужденный разговор и завязать знакомство.

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Займитесь спортом

И дело тут не только в сохранении подтянутой фигуры, а в том, что в подобных местах легче найти пару. Не все люди в возрасте за 50 любят сидеть на диване перед телевизором. Многие предпочитают поддерживать себя в тонусе. Если вы тоже считаете, что движение — это жизнь, то, скорее всего, обязательно заведете знакомство, посетив спортивный зал.

Однако идти туда нужно не только с единственной целью — встретить хорошего человека, но и с любовью к спорту. В противном случае уловка быстро раскроется, и кому-то придется объяснять новому знакомому, что «спорт на самом деле — не мое».

Проявите инициативу

Если вы хотите обрести вторую половинку, то морально должны быть готовы к этому. Будьте уверены, доброжелательны, открыты для общения и проявляйте инициативу, хотя бы минимальную. Если человек вас заинтересовал, то ненавязчиво намекните, что вы не против новой встречи, вместо того чтобы что-то бурчать себе под нос и быстро ретироваться.

Если вас просят оставить номер телефона и приглашают на свидание и вы не против, то продемонстрируйте радость, скажите, что с удовольствием принимаете предложение. Минимальной активности и улыбки будет достаточно, чтобы продемонстрировать свой интерес и выглядеть ненавязчиво.