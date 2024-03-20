Кусает губы и отводит глаза: как понять, что вам лгут

Мозг человека — удивительная машина, которую легко обмануть. Он легко верит, если ему хочется. Когда хочется быть любимым, то мы верим в то, что говорит человек про искру и «бабочки» в животе, не обращая внимание на язык тела собеседника. Например, когда хотим иметь деньги в легкости, то верим в волшебные заклинания и советы различных коучей. Психолог Наталья Безгина рассказала, как распознать лжеца по его жестам и мимике.

Как распознать лжеца?

Так ли легко обмануть мозг? Да, но тело обмануть сложнее. Лжец так или иначе будет выдавать свой умысел, даже тщательно продумав свою речь.

«Разница между словами и языком тела — указывает на желание собеседника вас обмануть. Если мимика и жесты будут выдавать намерения собеседника скрыть или утаить от вас что-то, а на словах он делает акцент на полном доверии и открытости между вами, то этот человек явно хочет обмануть», — говорит психолог.

Обратив внимание на несоответствие языка жестов и слов, вы сможете обезопасить себя от лжи.

Глаза

В какую сторону смотрит собеседник во время диалога? Смотрит ли он на вас, отводит взгляд, смотрит вниз, изучает какой-то предмет или смотрит в окно.

«Все это может говорить о том, что человек не хочет вникать в суть ваших аргументов, и во многом он может лгать», — акцентирует психолог.

Губы

Эксперт считает, что покусывание губ выдает повышенную тревогу, которая может свидетельствовать о том, что человек не хочет, чтобы вы знали о каких-то подводных камнях в обсуждаемой теме, замалчивает важные факты.

Плотно сжатые губы часто являются свидетельством о том, что собеседник боится сказать что-то лишнее, что изменит исход разговора.

«О чем-то нужно молчать, чтобы не изменился результат беседы», — подмечает Наталья.

Руки

Держит руки за спиной или под столом. Тело показывает, что есть что-то, что вам не нужно знать. Факты, которые не должны быть явными для вас. Важно отметить, что сцепленные пальцы — желание держать себя в руках, чтобы вести линию переговоров в нужную сторону, а также контролировать агрессию.

Наталья говорит, что кулаки тоже свидетельствуют об агрессии, которую человек хочет выразить, но не может себе этого позволить. При этом он может улыбаться и всячески показывать дружелюбие.

Контакт через прикосновения может стать еще одним фактором лжи.

«Если ваш собеседник, уговаривая на что-то, пытается вас обнять, прижаться, похлопать по плечам или пожать руку еще до того, как вы высказали согласие, то, скорее всего, он специально поторапливает вас принять решение», — резюмирует специалист.

Каждый человек начинает доверять после телесного контакта, а значит, вашему собеседнику нужно ускорить контакт еще до того, как вы разберетесь с сутью разговора.

Важно вовремя распознать все вышеперечисленные нюансы и относиться с осторожностью к тем собеседникам, которые часто прибегают к использованию этих уловок. Не дайте себя обмануть!