Психолог раскрыла способ вновь почувствовать себя счастливым

Чтобы вновь почувствовать себя счастливым, стоит обратиться к воспоминаниям из детства, посоветовала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. В беседе с РИАМО специалист отметила, что ребенок практически всегда испытывает ощущение блаженства — ему достаточно для этого маленьких радостей. Взрослым же стоит учиться подмечать такие моменты и концентрироваться на них.

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Вспомните детство, когда ощущение блаженства всегда было с вами: солнышко утром в окно, вкусные блинчики с вареньем, новая игрушка, увлекательная книжка. <...> А ведь это никуда не ушло, разве только немного преобразовалось. Замечайте и фиксируйте моменты, когда вы счастливы, — пояснила психолог.

Детям практически ничего не мешает испытывать радость. Взрослым же тяжелее ощущать себя счастливыми из-за различных обстоятельств, дел и проблем. По словам Игониной, именно сосредоточенность на бытовых вопросах мешает замечать вещи, которые приносят положительные эмоции.

Ученые финского Университета Турку ранее выявили, что консерваторы счастливее тех, кто придерживается прогрессивных взглядов. По их данным, уровень счастья ниже у тех, кто внимательнее относится к социальной справедливости. Исследование основано на общении с 5000 респондентов.