Психолог рассказала о важности целей в жизни

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина заявила, что благодаря целям и мечтам жизнь наполняется смыслом и счастьем.

«Ощущение достигнутого результата подчас менее яркое, чем его предвкушение. Будь то приглашение на вожделенную должность, восхождение на Эльбрус, совершение научного открытия, наконец-то, получившиеся идеальными «Наполеон» или собственная фигура», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, вряд ли бы эти достижения приносили столько счастья, если бы не путь, пройденный ради них.

Как отметила Игонина, возможность ставить и достигать цели — настоящая ценность.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Вадим Киселёв, и. о. заведующего кафедрой психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения, заявил, что стресс может быть полезен в работе.