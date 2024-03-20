Эксперт поделилась техникой «разгрузки» головы

Голова буквально «раскалывается» от текущих задач? Вы не одиноки! Записаться к врачу, вернуть покупку с маркетплейса, отдать вещи на благотворительность... Большое количество разнообразных дел может сводить вас с ума, если их не структурировать.

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Но со временем вы начинаете замечать, что кое-что откладываете уже неделю, а то и месяц. Серена Вулф, известная своей кулинарной книгой, кажется, нашла решение проблемы, о чем рассказала в личном блоге. Инфлюенсер предложила вести список таких дел и выделять для них время раз в неделю.

«Эти маленькие задачи, выполнение которых обычно занимает всего несколько минут, живут где-то в глубине моего сознания и раздражают меня ежедневно, провоцируя беспокойство. Одна из моих целей на год состояла в том, чтобы каждую пятницу выделять 30-60 минут на то, чтобы заняться делами из списка, и это полностью изменило правило игры», — объяснила блогер.

Она также добавила, что не просто чувствует себя более расслабленной по выходным, но и стала продуктивнее в будни — проблем с концентрацией внимания стало заметно меньше.

Кроме того, такой подход помогает избавиться от лишнего стресса — вы спокойно откладываете дело до «часа икс», оставляя себе время для размышлений. Возможно, что-то стоит изменить или вовсе отказаться от идеи.