Каждая женщина хочет найти того самого мужчину: поможет ли волшебная палочка?

«А оно тебе надо?» - это первое что хочется спросить, ведь если хочется найти «того самого», то придётся поработать над собой. И нет, не для того, чтобы понравится ему, а для того, чтобы в очередной раз не нарваться на… (как чаще всего называем своих бывших). Вот чтобы не нарваться на таких, как они. Клинический психолог, коуч ICF, LPt специалист Сибитев Константин рассказал "Рамблеру", как начать свой путь к самосовершенствованию.

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Казалось бы, вокруг столько мужчин, столько возможностей познакомиться, но всё не то и всё не так. А причина просто не в них. Мы всегда притягиваем то, что у нас больше «фонит». И если это травма, то притягиваемся травмой. А если психологическая зрелость, то тогда она является магнитом.

Думаю, понятно, к чему я веду. Сначала необходимо заняться собой, своим психологическим здоровьем, а уже на психологически зрелую девушку клюнет «тот самый». Почему это работает именно так? Все очень просто: если себя не изучаешь и не знаешь, чего хочешь в целом от отношений, от мужчины и от себя в отношениях, то как понять, каким критериям он, будущий партнёр, будет соответствовать?

«Да я и так всё знаю» - ответят многие. Тогда мысленно перечислите себе все эти критерии. Сколько получилось? Пунктов пять получилось? Вот и я про то же - даже в вакансии на дворника и то будет больше требований! Поэтому для начала нужно познать себя, понять, кто ты такая и что тебе действительно нужно (кроме машины с квартирой, это не самое главное, стоит копать глубже).

Самые простые шаги, с которых можно начать:

пройти самостоятельные обучения в онлайне;

завести дневник саморефлексии;

читать, смотреть или слушать советы психологов.

Но должен признаться, что самый прямой и действенный путь - это начать сессии с психологом. Знаю, что на это готовы не все, а некоторые сомневаются в том, что психолог сможет помочь. Чтобы понять это, нужно начать с самостоятельного изучения себя.

Звучит немного занудно, а ведь хочется как в сказке: пришла фея, взмахнула волшебной палочкой и чудо произошло… Кстати, в сказках после этого они тоже проходят испытания, а то и экзистенциальные кризисы. Волшебная палочка может только форму тыквы поменять, остальное придётся делать самостоятельно. Но это очень интересно! Гораздо интереснее, чем сидеть, реветь и причитать: «Меня никто не любит, никто не приголубит…»