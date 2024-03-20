Эксперт рассказал, как быть счастливым на работе

Счастливым на работе можно быть, если соблюден баланс позитивной и негативной коммуникации. Об этом заявил основатель HappyWork Forum Андрей Вебер, сообщает Life.ru.

© dreamstime.com

Специалист считает, что в любой группе должно быть присутствие здоровой критики и похвалы, системы замечаний и поощрений. Он сослался на исследование бразильского социолога Марселя Лосады и сказал, что идеальным соотношением здорового коллектива считаются три позитивные коммуникации против одной негативной.

Также создать благоприятную атмосферу в коллективе может нетоксичный руководитель, продолжил эксперт. По его мнению, ни один человек не сможет быть вечно позитивным, если его начальник находится в неустойчивом состоянии. Чтобы сделать счастливыми своих подчиненных, босс должен начать с себя, указал эксперт.

Вебер уверен, что на работе нужно быть счастливым, поскольку рабочие проблемы точно так же приносятся домой. Чтобы переносить позитивный настрой на другие сферы жизни, нужно быть позитивным и на рабочем месте, поскольку там человек проводит около трети своей жизни, рассказал эксперт.

Он отметил, что для понимания уровня счастья нужно провести внутренний аудит, оценить свое состояние от 1 до 10, учитывая, что сложности и проблемы возникают у всех. Важно комплексно оценить "уровень счастья" и понять, какие именно факторы увеличивают удовлетворенность от работы и что может сделать человека еще счастливее, подчеркнул Вебер.

По его словам, в среднем счастливые люди работают на 30–40% эффективнее других. HR-менеджеры многих компаний отмечают, что сотрудники с высоким уровнем счастья реже болеют и отсутствуют на работе. Создание позитивной атмосферы в коллективе снижает текучесть персонала, на треть увеличивает вовлеченность и кратно повышает креативность, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что 25% опрошенных россиян считают период с 10:00 до 12:00 лучшим временем для продуктивной работы. Также 16% респондентов сказали, что предпочитают усердно трудиться с 08:00 до 10:00, 6% – с 12:00 до 14:00, еще 6% – с 14:00 до 16:00, 5% – после 18:00.