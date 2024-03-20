Психиатр объяснил, как связаны токсичный стресс и плохое здоровье

От стресса мы действительно стареем быстрее.

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Стресс бывает разный. В некоторых случаях он действительно полезен для организма, а иногда — наоборот. Особенно вредит нашему организму постоянный сильный стресс. Научно доказано, что он старит так же, как последствия курения и низкого социально-экономического статуса.

Одно исследование 2023 года продемонстрировало, что все четыре показателя стресса ускоряют биологическое старение в среднем возрасте.

Хороший стресс полезен для здоровья. Он представляет собой требование или вызов, с которыми вы легко справляетесь. Это помогает регулировать вашу систему реагирования на стресс и поддерживать вас в форме.

В то же время токсичный стресс истощает систему реагирования на стресс. Это имеет долгосрочные последствия для здоровья. Самыми ранними последствиями токсического стресса часто являются головная боль, усталость или боль в животе. Спустя несколько месяцев может проявиться полномасштабное заболевание, такое как мигрень, астма, диабет или язвенный колит.

Большинство врачей не оценивают вклад стресса в развитие таких распространённых хронических заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Отчасти это происходит потому, что стресс сложно измерить, а отчасти потому, что его трудно лечить.

Также недавно выяснилось, что вероятность развития серьезных психических и физических заболеваний в среднем возрасте резко возрастает, когда люди подвергаются травмам или переживают неблагоприятные события, особенно в детстве.

За последние 40 лет в США тревожный рост заболеваемости диабетом, ожирением, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, самоубийствами и зависимостями указывает на один фактор, общий для всех этих болезней. Это токсичный стресс.

Известно, что токсичный стресс повышает вероятность развития, прогрессирования осложнений или ранней смерти от этих болезней.

Поскольку токсичный стресс по-разному проявляется у разных людей, сложно узнать, сколько человек на самом деле от него страдает. Примерно 16% взрослых сообщают, что в детстве сталкивались с четырьмя и более нежелательными факторами. Это порог более высокого риска развития токсичного стресса во взрослом возрасте.

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