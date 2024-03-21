Как почувствовать себя счастливее

Мы чувствуем себя на позитиве, когда в порядке здоровье, когда ладится на работе и в семье. Но если что-то не так, можно ли помочь себе приободриться и почувствовать себя хоть немного счастливее? Сегодня отмечают Всемирный день счастья, и "Российская газета" попросила экспертов подсказать, как это сделать.

© freepik.com

Афанасьева Дарья Михайловна, врач-эндокринолог сети клиник "Будь Здоров":

- Существует два "гормона радости": серотонин и дофамин. В наших руках - некоторые средства воздействия на организм, которые усилят синтез этих гормонов - а это гарантия улучшения самочувствия и настроения.

Итак, позитивные эмоции, здоровый сон, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе повышают уровень "гормонов счастья".

Следовательно, нужно сознательно заботиться о соблюдении всех этих условий в повседневной жизни.

Не менее важное условие - правильное питание. Серотонин синтезируется в организме человека из триптофана. Триптофан - это незаменимая аминокислота, ее больше всего в молочных продуктах, яйцах, орехах, сырах твердых сортов, рыбе, бобовых. Значит, надо следить, чтобы эти продукты были в нашем рационе.

Серотонин и дофамин, участвуют в регуляции поведения. Дофамин, отвечает в первую очередь за поддержание мотивации, улучшение когнитивных функций, усиливает центр положительных эмоций. Биологическая функция серотонина не ограничивается только формированием положительного эмоционального фона. Этот гормон также влияет на обучение, увеличивает способность к концентрации, снижает уровень общей тревоги.А еще повышенный уровень серотонина в кишечнике приводит к усилению перистальтики (то есть способствует нормальному пищеварению), участвует в процессе свертывания крови, тонусе сосудов, регулирует ритм сон-бодрствование, поведение (в том числе сексуальное), аппетит, оказывает влияние на уровень болевой чувствительности.

Кстати, анализ крови на серотонин не является показателем уровня "счастья". Важнее ориентироваться на общее самочувствие человека и образ жизни.

Ольга Щербакова, медицинский психолог:

- Общепринятое определение счастья - это состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего быта, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.

Если рассматривать счастье с психологической точки зрения, то мы можем увидеть, что оно связано с мышлением, отношением к жизни, ценностными ориентациями. Конечно, когда человек чувствует себя счастливым, он во много раз повышает свое качество жизни.

По результатам опроса пользователей платформы "Инфоурок" больше всего ощущение счастья вызывают теплые, гармоничные отношения с близкими людьми, внутреннее состояние покоя и баланса, реализация целей.

Состояние счастья напрямую влияет на наше самочувствие. Когда мы его испытываем, наш мозг вырабатывает гормоны: эндорфины, серотонин, дофамин и связанные с ними вещества - нейротрансмиттеры, которые влияют на работу сердечно - сосудистой, дыхательной системы и мышц. Счастье снижает уровень стресса и укрепляет иммунитет.

С точки зрения когнитивной сферы дофамин и серотонин благотворно влияют на память, запускают процессы творчества, мотивации к обучению, улучшают внимание.

Когда мы чувствуем себя счастливыми, наше ощущение себя находится на высоком уровне. Это влияет на все сферы нашей жизни. Внутреннее состояние напрямую влияет на внешнюю жизнь. Внешние события также влияют на нас, но отношение к ним - это осознанный выбор, и надо учиться правильно реагировать на все, что происходит, но от нас не зависит.

Вот - несколько рекомендаций, которые помогут чувствовать себя счастливее: