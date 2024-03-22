Какая черта личности может разрушать отношения наравне с изменами

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Sex Research, показало, что сексуальное влечение к противоположному полу вне основных отношений ведет к снижению удовлетворенности последними, а также к потенциальным эпизодам неверности и разрыву. Выводы, на первый взгляд, слишком очевидны, но не все так просто.

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На основании ответов более 500 человек в возрасте 22-35 лет из США или Канады, которые состояли в серьезных отношениях не менее трех месяцев, удалось выяснить, что наличие симпатии на стороне, граничащей с влюбленностью, способно испортить совместную жизнь, даже если речи о романтических и сексуальных отношениях на самом деле не идет.

В то время как замечать привлекательность потенциальных партнеров — естественный и отчасти автоматический процесс: излишняя свобода мысли, включая фантазии и флирт, не проходит бесследно для текущих отношений.

Примечательно, что среди респондентов практически не было участников, которые решились на расставание или измену на протяжении 4-месячного исследования, несмотря на то что небольшой их процент признался в готовности изменить, если представится такая возможность.