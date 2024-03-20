Одни и те же грабли. Почему мы вновь повторяем собственные ошибки

В жизни каждого из нас случаются ситуации, когда мы делаем ошибки, а затем, к своему удивлению, повторяем их снова и снова. Поговорка про грабли как раз про это. Почему так происходит? Почему мы не можем извлечь уроки из своего опыта и избежать очередных провалов? «Секрет» поговорил о природе возникновения этой проблемы с психоаналитическим бизнес-психологом Ольгой Никитиной-Кузяковой.

Как формируется жизненный опыт

Человеческая природа сложна, и её невозможно объяснить обобщёнными суждениями. Особенно если речь идёт о бессознательных процессах, которыми занимается психоанализ.

Особенности нашей психики формируются в раннем возрасте. Затем уже на этом фундаменте воздвигается надстройка: человек накапливает опыт — позитивный и негативный, приобретает новые установки либо меняет старые.

Невозможно найти двух людей, которые сделали бы одинаковые выводы из одного и того же события. Почему так? Потому что каждый человек выносит уроки из происходящих событий через призму своих ценностей, опыта и мировоззрения.

Почему мы повторяем свои ошибки

Многие наверняка слышали или сами произносили подобные фразы: «И зачем я снова вернулась в эти отношения», «Чёрт меня дёрнул снова вести бизнес с таким человеком» и так далее.

Так почему мы живём в иллюзии, что очередная попытка будет успешной, но снова сталкиваемся с провалом?

Попытка всё переиграть

Если рассуждать с точки зрения психоанализа, мы не просто повторяем собственные ошибки — так мы пытаемся разрешить неоконченные давние дела или испытать их новый исход.

Если когда-то не получилось, мы бессознательно будем воссоздавать аналогичную ситуацию вновь и вновь, чтобы найти способ справиться с задачей. И неважно, что она уже не имеет никакого отношения к настоящему моменту.

В итоге человек, сам того не подозревая, будет проходить один и тот же путь, но к удовлетворительному результату так и не придёт.

Бессознательные цели

Человек всегда стремится к какой-нибудь цели — осознанной или непознаваемой.

И если сознательные цели на протяжении всей жизни человека меняются, то бессознательные могут оставаться прежними. Такие цели могут всё так же подталкивать человека к их достижению, даже если уже потеряли свою актуальность.

Простой пример: новый сосед занял ваше место на парковке. Вы увлеклись эмоциями, стали задавать вопросы о том, что он думает о себе, паркуясь так, что теперь вам негде ставить свою машину. И даже не обратили внимания на ту роль, которую вы играли в сложившейся ситуации.

Возможно, тот наглец ассоциируется у вас с вашим родственником, который, приехав в гости на несколько дней, занял добрую половину вашей «детской проезжей части». И неважно, было это 20 или 30 лет назад — в вашей внутренней реальности этот родственник всё ещё здесь.

В итоге вы будете всегда пытаться включить его в любую похожую житейскую сцену, используя подходящего персонажа, чтобы тот сыграл свою роль, а вы смогли сказать ему всё, что думаете.

Внутренний конфликт по-прежнему не разрешён, и аналогичные ситуации будут повторяться до тех пор, пока бессознательная цель — восстановить порядок и власть на своей территории — не будет достигнута.

Следование чужому сценарию

Ещё в раннем детстве человек начинает копировать поведение родителя как основной авторитетной фигуры. И иногда привычка проживать сценарий другого человека остаётся с нами и во взрослой жизни.

Например, если мать терпела насилие со стороны отца, то и уже взрослая дочь чаще склонна к созависимым и нездоровым отношениям. Или если отец терпел грубость и беззаконие со стороны начальства, трудился на износ, то и сыну будет сложно выбирать и менять место работы.

Возможно, у них не было выбора из-за сложившихся обстоятельств. Но времена изменились, а уже взрослый ребёнок не обязан жить в соответствии со старыми установками — и это важно осознать.

Привычка игнорировать свои чувства

В бессознательном нет будущего, настоящего и прошлого. Повторяющиеся ошибки имеют в своём основании первый опыт, который повлёк негативную реакцию и произвёл плохое, гнетущее, неприятное впечатление.

Например, человек регулярно оказывается в нездоровых отношениях, полагая, что на этот раз всё будет иначе. Он постоянно игнорирует свои чувства и нужды, жертвуя своим благополучием ради иллюзорной цели, что на этот раз он всё же будет услышан и принят.

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Как перестать повторять свои ошибки. 4 шага

Для того чтобы прервать этот цикл, необходимо осознать свои бессознательные конфликты и провести кропотливую работу над их разрешением.

Шаг 1. Осознать проблему

Какие именно действия и решения повторяются снова и снова? Что приводит человека к одним и тем же ошибкам? Можно отдельно выписать пункты:

предпосылки события;

обстоятельства;

последствия.

При этом важно не корить и не ругать себя и постараться воздержаться от оценивания в этот момент: нужно устанавливать факты, и только.

Шаг 2. Проанализировать полученный опыт

Здесь помогут вопросы самому себе.

Что именно пошло не так?

Что я могу сделать в настоящем, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем?

Как нужно будет поступить в аналогичной ситуации в следующий раз?

Шаг 3. Услышать свои настоящие эмоции и потребности

Возможно, ими просто неосознанно пренебрегают в угоду другому человеку или собственным негативным установкам.

Шаг 4. Прожить ту же ситуацию по-новому

Если проследить за своим поведением, можно зафиксировать, где именно была допущена ошибка, а затем переиграть этот шаг ради другого, уже благоприятного исхода.

Например, кто-то может принять противоположное решение, а кто-то — решить взаимодействовать с другими людьми.

Самоанализ и осознание причин повторения определённых сценариев в жизни помогают принимать более здоровые и осознанные решения в будущем. И при смене внутренних сценариев жизнь наверняка начнёт меняться к лучшему.