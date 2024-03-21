Можно ли стать счастливым навсегда? Психолог объяснила, чем это плохо

Истории в духе «жили они долго и счастливо» бывают только в сказках. В жизни счастье чаще всего что-то мимолётное. Однако люди не теряют надежды обрести вечное счастье. Но стоит ли оно того? Нейропсихолог Лариса Головина объяснила, почему быть постоянно счастливым никому не пойдёт на пользу.

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Может ли человек всегда быть счастливым

Достичь счастья легче, чем удержать мозг в таком перекосе надолго, рассказала психолог изданию amic.ru.

Некоторые пытаются поймать состояние постоянной эйфории с помощью психоактивных веществ — алкоголя и наркотиков. Однако нервная система в этом случае довольно скоро теряет способность самостоятельно достигать ощущения счастья и оставаться в нём, пояснила психолог.

Она также развенчала популярное заблуждение, что вечно счастливыми могут быть только дураки. По её словам, когнитивные компоненты мозга никак не связаны со способностью чувствовать счастье. Более того, когда психика разрушается, одними из первых могут «отвалиться» как раз центры радости.

Почему полезно чувствовать разные эмоции

Радость и удовлетворение — показатели того, что человек на правильном пути. В то же время злость, разочарование, досада — это сигналы, что в жизни что-то пошло не так. Значит, можно попробовать как-то поменять ситуацию.

Благодаря эмоциям мы становимся гибкими и учимся адаптироваться к разным внешним обстоятельствам, объяснила Головина. Так что стремиться только к одному типу эмоций вроде вечного счастья значит лишать себя какого-либо развития и движения вперёд, заключила она.

Как научиться радоваться жизни

Пусть вечное счастье и невозможно для полноценной жизни, но всё-таких хочется, чтобы радостных моментов было побольше. И этого можно добиться, если соблюдать несколько правил, рассказывали психолог Тим Боно и коуч Грегори Салливан изданию HuffPost.

Вот что, по мнению экспертов, поможет больше радоваться жизни:

- уделяйте время близким и друзьям, дарите и получайте любовь и заботу;

- заведите «дневник благодарности» и каждый день спрашивайте себя, за что вы можете быть благодарны;

- следите за балансом между положительными и отрицательными эмоциями, удаляйте из жизни источники негатива, в том числе в социальных сетях;

- найдите вид физической активности, который приносит вам удовольствие;

- избегайте отупляющего досуга — пьянок, азартных игр, залипания перед телевизором и т. п.;

- действуйте в соответствии с вашими истинными ценностями.