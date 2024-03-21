Психолог Ольга Хейфиц: «Самые классные семьи — это семьи далекие от идеала»

В декабре 2023 года в издательстве Inspiria вышел новый роман Ольги Хейфиц "Детский бог". Это книга о разрушении иллюзий и последствиях жизни в иллюзиях. В новом выпуске "Книжной полки" литературный обозреватель "Реального времени" Екатерина Петрова поговорила с Ольгой Хейфиц о ее новой книге и об опасности построения идеальной семьи.

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Кто такая Ольга Хейфиц

Ольга Хейфиц родилась в Москве в семье филологов. С восьми-девяти лет она начала читать объемные книги, такие как произведения Александра Дюма. С 10 лет Ольга начала пробовать писать небольшие рассказы. А в 12 лет написала рассказ, который позже вошел в сборник "Голый дневник".

"Достаточно долго я писала для себя. Мне казалось, что я не создам ничего такого, что привело бы в восторг моего отца. Хотя я сильно заблуждалась, потому что ему нравились мои рассказы. Но я стеснялась и долго не воспринимала писательство как нечто серьезное. Повзрослев, поняла, что нет смысла продолжать писать в стол. Нет писателя без читателя, нет писателя без издателя. У меня всегда будет время, чтобы писать в стол. Но сейчас захотелось обрести голос" — рассказала Ольга Хейфниц.

Но кроме филологического образования, Ольга еще изучала психоанализ. Она закончила магистратуру ровно для того, чтобы писать более психологически достоверные истории и понимать, как герой может развиваться.

"Психоанализ — это лечение, терапия, философия. Это исцеление словом. Психоанализ очень близок к лингвистике. Режиссеры и художники любят психоанализ, потому что его основной инструмент — метафора. Для меня, как человека с абстрактным мышлением, это очень близко", — прокомментировала Ольга.

Увлечение писательством и психоанализом в итоге вылилось в еще один проект — лекции о великих писателях, режиссерах, философах с точки зрения психологии.

"Иллюзии у каждого свои. Кто-то просто за них платит дороже"

Роман "Детский бог" — это психологическая семейная драма. Начинается она с пронзительной ностальгической истории на даче семьи Гирс в 1995 году. Главный герой, 14-летний подросток Филипп вместе с отцом приезжает в гости и влюбляется в Вику, дочь талантливого хирурга Александра Гирса. Но еще мальчик влюбляется в самого Гирса, в его семью и жизнь. Ольга Хейфиц в деталях рисует эту идеализацию.

"У меня достаточно объемный язык, я люблю метафору. И в первой части книги это особенно подчеркнуто. С помощью языка пытаюсь показать восхищение Филиппа, насколько он переполнен эмоциями, чувствами, яркими цветами, желанием, влечением. В этой части очень много прилагательных. А вторая часть написана более сухо. Здесь описаны впечатления уже взрослого Филиппа, 20 лет спустя. И здесь раскрываются тайны, которые были скрыты в первой части" — рассказала писательница.

Несмотря на солнечность и легкость первой части, в романе постоянно нарастает напряжение. А вот для самой Хейфиц этот роман об иллюзиях.

"Иллюзии у каждого свои. Кто-то просто за них платит дороже" — отметила Ольга.

В романе "Детский бог" раскрывается проблема идеализации. И дело даже не в том, что через 20 лет Филипп видит ужасы, которые происходили за закрытыми дверями. Проблема идеализации в том, что семья может оказаться самой заурядной, и это будет большим разочарованием. Потому что любое отхождение от идеала разрушает иллюзию. А соответствовать идеалу невозможно. Самое интересное, что Филиппу его отец кажется скучным, человеком без амбиций. Мальчик не берет его в пример, а хочет быть похожим на Гирса. Но в итоге именно такие скучные и заурядные люди оказываются наиболее адекватными и достойными подражания.

Про нормальную семью не снимут кино и не напишут книгу

В психологии есть такое понятие, как нарциссическая семья. Часто ее свойственно эмоциональное насилие над детьми. В "идеальных" семьях дети все проблемы проецируют на себя. Ведь если вокруг говорят, что папа с мамой классные, а за закрытыми дверями происходят даже не жуткие вещи, а обычные ссоры, ребенок уверен, что причина разлада именно в нем. Аналогично с внутренними проблемами. Ребенок их рассматривает как собственный "дефект".

"Семьи, которые идеальны со стороны, — это страшная история. Они редко бывают наполнены настоящим теплом и любовью. Слово "идеал" в принципе должно настораживать. Оно лишает силы, потому что быть идеальным невозможно. И где есть идеал всегда мало настоящей жизни. Это застывшая структура. Мне кажется, что самые классные семьи — это семьи далекие от идеала" — сказала Ольга Хейфиц.

И если рассматривать литературу и кинематограф в целом, то там не найти примеров нормальных здоровых семейных отношений и любых взаимоотношений между людьми. Потому что про них неинтересно читать и неинтересно снимать.

"Один из любимых персонажей авторов — роковая женщина. Она очень удобна для сюжета, потому что вокруг нее обязательно будет закручиваться воронка событий. Это мужчины, которые ради нее кидаются во все тяжкие, это мертвые дети, самоубийства и т. д. Тут не нужно ничего высасывать из пальца, сюжет сам складывается. История роковой женщины гораздо интереснее той, которая варила супы, делала с ребенком домашние задания и еще работала" — рассказала Ольга.

Хейфиц также отметила, что одна из задач искусства — проживание опыта. Таким образом человек, который никогда не находился в подобных отношениях, может пережить набор ярких чувств в безопасной обстановке.

Кроме этого, мы поговорили с Ольгой Хейфиц о том, существуют ли психологически здоровые писатели, почему так популярна книга "Пятьдесят оттенков серого" и что делать со сложным и очаровательным прошлым.