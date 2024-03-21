Как сексуальная удовлетворенность влияет на стабильность отношений

Учеными не раз доказано, что сексуальная удовлетворенность способствует стабильности отношений. Значит ли это, что плохой секс разрушает отношения? Отчасти, но результат исследования удивляет совсем не этим очевидным выводом: приготовьтесь попрощаться как минимум с одним гендерным стереотипом.

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Выяснилось, что из-за разногласий в постели часть респондентов была готова прекратить отношения, причем штамп в паспорте значения не имел. Результаты опубликованы в журнале Sex Research. Исследование основано на анкетах более 19 тысяч человек из Австрии, Болгарии, Грузии, Германии, Франции, Литвы и России. Отметим, что все пары проживали вместе, даже если не были женаты, а возрастной диапазон участников от 18 до 79 лет.

Среди тех, кто был готов расстаться со второй половинкой из-за недовольства интимной жизнью, оказалось больше женщин. Женщины, которые столкнулись с разногласиями в постели, на 13% процентов чаще задумывались о крайних мерах, чем те, кто не жаловался на супруга. Среди мужчин в аналогичной ситуации процент достиг лишь пяти.

Интересно, что мысли о расставании оказались обратимыми. Команда ученых обнаружила, что при повторном опросе спустя три года участники, помышлявшие о разлуке, больше не сообщали о таких мыслях.