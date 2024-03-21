Шесть способов справиться с обидой, прежде чем она разрушит ваши отношения

Каждый, кто состоял в серьезных отношениях, подтвердит — обид не избежать.

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Но все к лучшему — эксперты уверены, что все счастливые пары непременно ссорятся, только так отношения могут выйти на новый уровень. Главное, негатив не копить и не замалчивать — в этом вам помогут следующие 6 пунктов.

Благодарите за усилия

Эксперты предлагают не просто говорить «спасибо» от случая к случаю, а превратить благодарность в своеобразный ежемесячный ритуал. Вы и партнер должны поделиться друг с другом как минимум двумя-тремя вещами, за которые чувствуете признательность, тем, над чем вы сознательно работали во имя отношений, и мирными замечаниями о тех поступках, которые вас беспокоят. Не принимайте друг друга как должное. Говорят, отношения — это работа, не нужно делать ее вслепую!

Не игнорируйте чувства

Проблемы в отношениях важно решать по мере поступления — если они игнорируются, список банальных инцидентов начинает восприниматься как изъян, а там и до расставания недалеко. Бездействие не укрепляет ваши отношения, а разрушает их, так как с течением времени разрешить проблемы становится все сложнее. Придерживайтесь принципов открытого общения и давайте друг другу выговориться.

Не бойтесь уязвимости

Демонстрация уязвимости создает комфортную безопасную среду для доверительного общения и мотивирует «разоружиться» вашего партнера. Если тон разговора заставляет любимого человека защищаться и быть настороже — ничего хорошего из такого общения не выйдет. Постарайтесь начать разговор в нейтральном месте, так, чтобы не застать врасплох. По этой причине серьезный разговор, скажем, в кровати перед сном — плохая идея. Помните, вы не обязаны найти решение в тот же момент — главное, что вы можете обменяться мнениями без взаимных упреков.

Преследуйте общую выгоду

Здоровые отношения не могут быть вечным соревнованием, где каждый сам за себя — в конфликтах важно честно идти на компромисс, преследуя общую выгоду. Не пытайтесь записать победу на свой счет — она может быть только одной на двоих. Вместо того чтобы начинать серьезный разговор с указания на ошибки вашего партнера или сообщения, что он действует вам на нервы, — попробуйте начать с ваших чувств и возьмите часть ответственности на себя — как известно, в любом конфликте пары чаще всего виноваты двое.

Проявите любопытство и сострадание

Сперва проанализируйте свой стиль общения: вы слушаете с любопытством и желанием понять или всего лишь выжидаете свою очередь высказаться? Уточняете или критикуете? Наряду с тем, чтобы выслушать, прежде чем начать говорить, убедитесь, что вы искренне заинтересованы в улучшении ситуации и не подливаете масла в огонь. Постарайтесь услышать, что хочет сказать ваш партнер, что он чувствует, как он воспринимает происходящее в ваших отношениях.

Принимайте эмоции вашего партнера

Самый простой и надежный способ нейтрализовать обиду — признать право вашего партнера на негативные чувства. Лучше сказать что-то вроде «Да, я понимаю, ты этого не ожидал и расстроен», чем оспаривать, критиковать, ставить под сомнение его право воспринимать происходящее по-своему. Очень важно принять опыт другого человека таким, каким он его увидел. Это не отменяет вашей интерпретации, и вы, разумеется так же должны иметь возможность ей поделиться.