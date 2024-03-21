Мужчины-зумеры мечтают о большой семье чаще девушек

Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» в честь Года семьи опросили представителей поколения Z (18-27 лет), чтобы узнать их планы по созданию крепкого союза. Об этом эксперты рассказали «Газете.Ru».

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«Мужчины мечтают услышать заветное «папа» и не один раз. Почти каждый третий высказал желание в перспективе иметь не менее троих детей. Тенденция к многодетности среди мужчин-зумеров особенно ярко прослеживается среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что среди россиянок младше 27 лет о трех и более детях мечтают лишь 13% опрошенных», — начали эксперты.

При этом большинство респондентов считают важным зарегистрировать отношения до рождения ребенка.

«Несмотря на молодой возраст и прогрессивные взгляды, большинство участников исследования по-прежнему считают брак доказательством серьезных намерений и любви, подтверждая актуальность этого социального института. Более того, почти 50% представителей поколения Z готовы примерять фату и смокинг даже в раннем возрасте (18-22 лет), если решат, что нашли свою судьбу», — добавили они.

При этом 38% мужчин-зумеров, встретив «ту самую», готовы сделать предложение буквально после нескольких свиданий.

«Зумеры смотрят в одном направлении и по финансовым вопросам свадебного торжества: 40% респондентов обоих полов не считают разумным тратить на свадьбу более 500 000 рублей. Почти треть мужчин и женщин предпочли бы уютное и скромное торжество c доски Pinterest», — рассказали они.

Несмотря на общемировую тенденцию к родительству в более зрелом возрасте, молодые россияне не спешат убирать пункт с рождением первого ребенка из списка «Успеть до 30 лет».