Девять советов психолога, которые помогут влюбить в себя мужчину

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей России (82 процента) хотя бы раз в жизни испытывали сильную любовь к представителю противоположного пола. Это прекрасное и созидательное чувство, если оно ответно. При отсутствии взаимности оно способно спровоцировать неприятные переживания, повлиять на ментальное здоровье влюбленного человека. Как девушке наверняка влюбить в себя понравившегося парня? Что важно знать, чтобы повысить шансы на взаимную любовь? Рассказывает «Лента.ру».

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Как показывает практика, самые популярные запросы к психологу весной касаются отношений. Оно и неслучайно: ведь все вокруг расцветает, повышается настроение, что способствует выработке серотонина (гормона удовольствия). В это время ко мне часто обращаются девушки, которые планируют встретить свою любовь, — говорит «Ленте.ру» психолог, гештальт-терапевт Марина Галова (@psy.galova). Где можно познакомиться с парнем? Прежде чем приступить к активным действиям по завоеванию сердца потенциального партнера, важно понять, где именно можно его встретить. Предлагаем некоторые варианты: в социальных сетях; на сайте знакомств; на различных мастер-классах; в групповых путешествиях; на тематических мероприятиях; в общественных заведениях (рестораны, бары, ночные клубы).

Итак, как же влюбить в себя мужчину? Какой быть, как себя вести и что учесть? Эксперт дает следующие рекомендации.

1. Помнить: мужчины и женщины разные

Одна из самых популярных книг по гендерной психологии называется «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», ее написал консультант по отношениям Джон Грэй. И хотя в профессиональном сообществе психологов это произведение довольно активно критикуют за отсутствие научного обоснования, все же в нем достаточно информации о различиях полов.

В чем конкретно заключаются гендерные различия? В эмоциональной сфере, в разных подходах к достижениям и покорениям новых вершин, даже в понимании того, что такое любовь.

По словам эксперта, хорошая новость в том, что при длительном взаимодействии пара вырабатывает свой собственный «язык» для общения и понимания друг друга. Также влюбленные договариваются о том, как именно можно демонстрировать партнеру знаки внимания и доказательства того, что он любим.

В только зарождающихся отношениях женщине, по мнению психолога, могут помочь следующие советы.

В случае, если поведение парня непонятно, не нужно делать предположений о его мотивах, лучше спросить напрямую. Стоит как можно чаще давать мужчине возможность проявлять свои лучшие качества. Проявляя инициативу, он чувствует себя нужным. Важно не пытаться «переделывать» парня, и тем более не надо думать, что впоследствии его мнения, убеждения, привычки можно будет поменять. Необходимо увидеть в нем того человека, кем он является, постараться принять таким, какой он есть. В случае если реальный человек сильно отличается от того образа мужчины, которого хочется видеть рядом с собой, то лучше в самом начале общения принять важное решение. Действительно ли нужно стараться ему понравиться или стоит оставить эту идею, подождать, а позже встретить того, кто подходит именно вам?

2. Быть уверенной в себе

Здесь играет роль не только поведение, которое мы демонстрируем людям, но и наша внутренняя позиция, самоощущение, — поясняет Марина Галова. — Не стоит изо всех сил стараться угодить парню. Не надо делать из себя того человека, которым вы не являетесь. Будьте собой, показывайте себя настоящую, со своим мнением, которое может и противоречить тому, что озвучивает мужчина.

Если после прочтения этого пункта появляются сомнения в своей уверенности, эксперт предлагает сделать несколько шагов для самоподдержки. Вот они:

вспомнить и записать все свои достижения, которые уже есть в жизни;

научиться хвалить себя даже за самые маленькие победы; с достоинством принимать комплименты;

почаще говорить о своих сильных сторонах, а не критиковать себя за слабые.

3. Не только слушать, но и слышать

Быть хорошим слушателем, а не только собеседником — очень важно для того, чтобы вызвать симпатию у другого человека. По словам психолога, мы зачастую слышим лишь самих себя.

Более того, нередко девушки видят в словах парней совсем не то, что те имели в виду. Все дело в наших собственных проекциях на другого человека, — поясняет психолог, призывая регулярно прояснять сомнительные ситуации.

Причем Галова обращает внимание: объясняться желательно в спокойном состоянии, а не на эмоциях, когда любые уточнения могут перерасти в затяжной и изнурительный скандал.

Умейте слушать, что говорит парень. Уточняйте, правильно ли вы его поняли, спрашивайте, зачем те или иные слова были сказаны.

4. Флиртовать

Как считает Марина Галова, этот пункт может в некоторых случаях вызвать большое сопротивление. Естественный флирт — не всегда просто.

И все же точка зрения эксперта такова: важно отбросить страхи, попробовать воспринимать флирт как игру, стараться получать удовольствие в первую очередь от себя и своего обаяния, а затем уже и от партнера.

Если удастся хорошенько развить этот навык, то впоследствии вам не грозит ни рутина в отношениях, ни скучный секс, — отмечает эксперт.

5. Ухаживать за собой

Как гласит известная пословица, встречают по одежке, и Марина Галова согласна с этим утверждением. Однако это не означает, что нужно потратить целое состояние в салоне красоты или на шопинге со стилистом (хотя свой стиль одежды может быть большим плюсом).

Достаточно следить за опрятностью, чистотой тела и одежды, — поясняет психолог. — К ухоженности также можно отнести и занятия спортом. Физическая нагрузка и регулярные тренировки полезны для здоровья, влияют на фигуру, дают много энергии, способствуют развитию самодисциплины и помогают соблюдать режим дня.

При этом важно, чтобы активность была в радость. Это могут быть не только силовые упражнения в тренажерном зале, но и простые длительные прогулки, а также танцы, плавание или йога.

6. Иметь собственные хобби и интересы

По мнению Галовой, девушке, чтобы привлечь внимание мужчины, важно иметь свои собственные увлечения. Многие парни, как считает эксперт, предпочитают, чтобы с девушкой было интересно общаться. А это возможно лишь в том случае, если она по-настоящему увлечена делом, которое наполняет ее силами и позитивом.

Девушка, которая всегда свободна, у которой много времени для того, чтобы проводить его с парнем, к сожалению, вызывает у противоположного пола меньше интереса.

Наличие хобби, которое вдохновляет и мотивирует, может сыграть на руку девушке уже на этапе переписки. Особенно ценно, если увлечение у потенциальных партнеров совпадает.

Пробуйте разные занятия. Не бойтесь творить. Всегда приятно узнать что-то новое. Попробуйте рисовать картины по номерам или посетить мастер-классы по лепке из глины. А может быть, вам по душе придется кулинария или актерское мастерство, — предлагает психолог. — Изучайте и балуйте себя. Даже если сейчас в вашем окружении нет избранника, стоит начать путь любви к себе. В любой ситуации будьте с собой бережной и нежной. Постарайтесь найти дело, которое вызовет искренний интерес.

7. Быть честной

Мимика и жесты зачастую выдают то, что человек не договаривает словами. Галова уверена, это считывается на интуитивном уровне.

По ее мнению, честность с парнем — один из главных способов показать ему свою заинтересованность и уважение.

Это простой и доступный прием, который обезоруживает. В общении с молодым человеком важно быть открытой, легкой и естественной, рассказывать о том, что интересует и радует, что заставляет испытывать грусть или какие-то другие негативные чувства, — говорит эксперт. Если вы хотите установить близость, честность и искренность просто необходимы.

8. Отстаивать свои границы

Желание создать пару с кем-то не должно влиять на вашу индивидуальность, цельность, независимость. В самом начале знакомства с мужчиной важно сразу определить границы дозволенного в отношениях, сообщить об этом потенциальному партнеру, убеждена Марина Галова. По ее словам, самодостаточность очень важна.

Что для вас приемлемо, а что нет? Важно говорить о своих потребностях и о том, что не нравится в отношениях. Не стоит быть пассивной, чересчур робкой. Ясная позиция, четкое мнение дадут парню возможность узнать вас получше, это избавит вас обоих от разногласий в будущем, — отмечает эксперт.

Если кажется, что не хватает ощущения самодостаточности, психолог предлагает составить портрет той девушки, на которую вам хочется быть похожей.

Самодостаточная женщина — какая она в вашем понимании? Какими качествами обладает, какие у нее ценности? Затем ответьте себе на вопрос, чего вам не хватает из перечисленного. Подумайте, какие необходимо сделать шаги для приобретения нужных черт, — рассказывает Галова. — Попробуйте сделать первый, пусть даже самый маленький, шаг уже сегодня. Изо дня в день укрепляйте свое «Я» на пути к тому, чтобы стать такой, какой хотите.

9. Концентрироваться на позитиве

Позитивность, умение фокусироваться на хорошем и, самое главное, способность это хорошее вокруг себя создавать, — все эти женские навыки точно притягивают мужчин. Особенно они ценны, если в планах — серьезные отношения.

Еще важнее не просто быть в хорошем расположении духа, но и уметь не перекладывать ответственность за свое эмоциональное состояние на парня, быть самостоятельной, избегать слияния с партнером. Такое поведение очень нравится зрелым и эмоционально стабильным мужчинам, — отмечает психолог.

Она добавляет, что это вовсе не значит, что нужно показательно демонстрировать только позитивные эмоции, избегать неудобств. Скорее, речь о навыке, который позволяет не застревать в негативе.