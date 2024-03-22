Раскрыто негативное влияние порно на мужчин

Частый просмотр порно может негативно отразиться на сексуальной жизни мужчин. Эту связь раскрыли швейцарские ученые, которые опубликовали результаты исследования в журнале Psychological Medicine. Кратко об этом рассказывает New York Post.

В опросе приняли участие около 100 тысяч человек в возрасте около 20 лет. Сначала ученые раздали кандидатам анкету, в которой спрашивали их о частоте просмотра порно, а затем измеряли три ключевые категории: сексуальная самооценка, сексуальная функция и сексуальное удовлетворение.

Оказалось, что чем большее количество видео мужчины просматривали с течением времени, то тем больше вероятность того, что они будут сообщать о нарушениях сексуальной функции. У частых зрителей порно наблюдались частые проблемы с поддержанием эрекции и достижением эякуляции.

По словам специалистов, фильмы для взрослых могут приводить к тому, что мужчины начинают сравнивать себя с тем, что изображено на экране. Например, частота просмотра порнографии связана с уровнем неудовлетворенности размером пениса.

По словам авторов, результат демонстрирует, что индустрия, нацеленная на аудиторию, в которой доминируют мужчины, на самом деле связана с ухудшением качества мужской сексуальной жизни.