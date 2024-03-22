Супруги рассказали о преимуществах занятий спортом в обнаженном виде

Проживащие в Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и ее 34-летний муж Вагнер О Фера занимаются спортом в обнаженном виде, причем делают это в общественном фитнес-центре. Супруги находят в подобном подходе к тренировкам массу преимуществ, пишет New York Post.

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Супруги рассказали, что физическая активность в обнаженном виде помогает им стать ближе друг к другу. Мантовани утверждает, что занятия спортом в подобном виде помогают сжигать больше калорий, а ее супруг считает, что только будучи полностью раздетым, можно добиться полной свободы движений.

За возможность заниматься спортом без одежды супругам приходится доплачивать фитнес-клубу. По заверениям пары, они уважают личное пространство других посетителей зала, поэтому стараются тренироваться уединенно.

Однако не все пользователи сети разделяют подход пары к тренировкам. Одни называют их извращенцами, другие указывают на антисанитарные условия занятий спортом без одежды в общественном месте. При этом О Фера и Мантовани привыкли к критике. Мужчина убежден, что причины нападок на них — зависть.

«Мало кто может жить так, как мы с Беллой. Мы очень счастливы», — заявил бразилец, напомнив, что у них в семье приняты полиаморные отношения.

Ранее пара из США решилась на смелый эксперимент в отношениях и пришла к неожиданным выводам. В частности, женщина, попробовавшая свободные отношения, заново открыла в себе сексуальность.