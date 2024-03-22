Эксперт дал несколько советов тем, кто только начинает медитировать

Научно доказано, что медитация может снизить уровень стресса, уменьшить симптомы депрессии, улучшить внимание, повысить настроение, сделать вас сострадательнее. Подробнее об этом рассказал учитель медитации и основатель Sweat Sessions Обре Уинтерс-Казиано.

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Не думайте о слишком большом количестве вещей сразу. Многие люди склонны слишком много размышлять, когда дело доходит до медитации. Но главное в этом — начать.

Начните с малого. Даже три-пять минут будут полезны для новичков.

Медитируйте утром. Ранний сеанс медитации даст вам правильный настрой на день.

Сосредоточьтесь на своём дыхании. Начните с трёх глубоких вдохов.

Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Начните осваивать эту практику, сосредоточившись на своих чувствах: обонянии, осязании, слухе, вкусе.

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Будьте добры к себе. Если ваш ум блуждает, то это вполне нормально. Главное здесь — практика.

Имейте дисциплину. Для этого сосредоточьтесь на дыхании, точках соприкосновения.

Будьте последовательны. Чем больше вы будете медитировать, тем легче освоите эту практику.

Создайте уголок для медитации или место, куда вы можете для этого отправиться. В этом случае вы с большей вероятностью станете придерживаться привычки медитировать.

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