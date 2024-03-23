Врач-психиатр посоветовал, как выйти из психологического шока после теракта

Трагедия в "Крокус Сити" никого не оставила равнодушным. Но многие, особенно пожилые люди, жалуются, что провели бессонную ночь, и по-прежнему находятся в состоянии острого страха и тревоги. Как можно помочь себе выйти из острого стрессового состояния, "Российской газете" рассказал врач-психиатр Сергей Ветошкин.

"Сейчас, наверное, самое первое, - нужно подумать о себе в плане физическом, а затем уже о душевном, как ни странно звучит. Сейчас первоочередная задача снять остроту реакции на стресс, выходящий за грани разумного", - говорит Сергей Ветошкин.

Доктор дал ТОП-8 советов, как действовать:

В ближайшее время постарайтесь не посещать без необходимости места скопления людей. Это важно и в целях безопасности, и для того, чтобы не ощущать "на физическом уровне" гнетущую психическую обстановку от окружающих. Позаботьтесь о безопасности детей. Конечно, в эти дни их нужно держать под присмотром, но не "запирать" дома, лучше провести время вместе, отправиться на прогулку. Проведите с ребёнком беседу о безопасном поведении, соблюдении мер предосторожности. Ограничьте просмотр новостей и скроллинг соцсетей. Постоянный просмотр одной и той же, но страшной информации, отрицательно действует на психику. Но не стоит и оставаться в информационном голоде, это тоже может усилить тревогу. Лучше точно определить для себя, что смотреть и в каком объёме. Но в любом случае прежний режим прочтения новостей нужно уменьшить в разы. Найдите себе занятие, которое поможет "занять руки" и переключить внимание - это может быть даже банальная генеральная уборка в доме. Можно встретиться со знакомыми, с которыми чувствуете себя комфортно. Но договоритесь ограничить обсуждение теракта, чтобы избежать ненужного нагнетания и индуцирования друг друга негативной информацией. Возможно, некоторым людям, чтобы успокоиться, стоит побыть в одиночестве, послушать спокойную музыку или посмотреть спокойный фильм. Хорошо разгружает психику физическая нагрузка, а также медитация или аутотренинг.

"Если тревогу не получается снять, то можно обратиться к психологам, в том числе, в экстренные психологические службы, или психотерапевту. Иногда, чтобы успокоиться, нужно просто выговориться - профессионал поможет это сделать. В крайних случаях может потребоваться и психиатрическая помощь - не надо этого стесняться", - заключил доктор Ветошкин.

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