Нейрофизиологи показали, как у подростков в мозге формируется «адекватность»

Требование «вести себя нормально» не всегда выполнимо, этот навык детям еще нужно вырастить.

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Нейробиологи десятилетиями пытались понять, как мозг человека и других животных развивается на протяжении жизни. Подростковый возраст — время бурного развития префронтальной коры. Исследователи из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорфа недавно показали, как у подростков меняется префронтальная кора, отвечающая за контроль, планирование, принятие решений, формирование социального поведения и т. д. Статья опубликована в журнале Neuron, сообщает Medical Xpress.

Исследование проводилось на мышах. Авторы собрали большой набор данных, собранных как у неподвижных (но не под наркозом), так и у свободно передвигающихся животных разного возраста. Ученые специально отслеживали активность нейронов в слое 2/3 медиальной префронтальной коры.

«Нам удалось показать, что подростковый возраст характеризуется пиком гамма-активности мозга, а также максимальной сложностью пирамидных нейронов. Аналогичные эффекты были выявлены и у человеческих подростков», — объяснил доктор Джастин Пёпплау, один из авторов исследования.

Гамма-ритм мозга наблюдается при решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания. Существуют теории, связывающие этот ритм с работой сознания. В ряде публикаций сообщается о разнообразных нарушениях гамма-активности у больных шизофренией. Основная роль пирамидных нейронов — отвечать за возбуждение мозга.

Кроме того, у подростков увеличена фагоцитарная активность клеток микроглии (иммунных клеток мозга). Фагоцитарная активность — это процесс, посредством которого иммунные клетки окружают и поглощают мертвые клетки, чужеродные материалы, патогены и другие частицы. Если у мышей-подростков удаляли микроглию, это приводило к снижению способности принимать решения и ухудшению рабочей памяти, а у взрослых и более молодых такого не было. То есть мозг подростков очень сильно напрягается, но и активно затем «очищается» после такой работы.

В целом, результаты исследования подтверждают, что подростковый возраст является решающим периодом для развития функций префронтальной коры и связанных с ней когнитивных способностей. Реорганизация префронтальных цепей в подростковом возрасте может быть в первую очередь опосредована типом клеток, известным как пирамидные нейроны.