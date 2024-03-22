Названы простые способы избавиться от стресса

Танцы, прогулки и другая активность, приносящая удовольствие, помогут справиться со стрессом, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. В своем Telegram-канале она назвала россиянам и другие простые способы избавиться от стресса.

По словам Лебедевой, стресс вызывают гормоны норадреналин, кортизол и адреналин. Однако мышцы во время активной работы способны сжигать их. Поэтому идеальным средством для борьбы со стрессом является двигательная активность. Причем это не обязательно должен быть спорт, добавила врач.

Доктор Лебедева призвала танцевать, громко петь, гулять, приседать, проводить домашние тренировки с друзьями, заниматься дыхательными практиками.

Те, кому этого окажется недостаточно, могут прибегнуть к более интенсивной физической активности. По словам эндокринолога, справиться со стрессом помогут колка дров, генеральная уборка или работа в огороде.

«Главное правило — шевелиться и не "есть" людей, не заваливать их негативом», — подытожила доктор.

Ранее Лебедева рассказала об опасности некоторых видов посуды. По ее словам, тефлоновое покрытие может быть вредным для организма, так как в нем есть перфтороктановая кислота.