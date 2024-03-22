Как понравиться девушке? 10 советов психолога

Согласно опросу ВЦИОМ, примерно 74 процентам жителям России посчастливилось найти взаимную любовь. Но что же делать остальным? Как им отыскать того самого человека, кто разделит с ними все горести и радости? Как вызвать в нем ответные чувства? Иногда, чтобы добиться расположения девушки, парни читают специальные книги, учатся на курсах по пикапу

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.Однако такой подход едва ли можно назвать этичным и рабочим — по крайней мере, с точки зрения здоровых партнерских отношений. «Лента.ру» публикует 10 советов психолога — для тех мужчин, кто хочет долгосрочной взаимности.

«Все люди разные, наши вкусы и опыт различаются, но представления о счастье и благополучии обычно похожи. То же самое можно сказать по поводу женского мнения о любовных отношениях. Конечно, у каждой будут индивидуальные предпочтения, но некоторые моменты схожи у всех», — говорит «Ленте.ру» поведенческий терапевт, семейный консультант Елена Калашникова.

По ее мнению, если мужчина имеет представление об этих женских ожиданиях, ему будет легче сформировать собственный привлекательный образ и добиться взаимности.

Какие мужчины нравятся женщинам — мнение науки

Согласно опросу, который провел Геттингенский университет, самым привлекательным качеством мужчины женщины считают доброту. Такой результат был получен после анализа ответов 68 тысяч участниц исследования. Среди других желательных черт личности были названы отзывчивость, интеллект, самоуверенность. А финансовое благополучие, вопреки расхожему мнению, оказалось не так уж и важно.

В то же время ученые из Польши, Финляндии и Великобритании, опросив более двух тысяч участниц, выяснили, что те чаще предпочитают мужчин, которые демонстрируют черты нарциссические и даже психопатические. Также среди манящих характеристик были отмечены чрезмерная развязность и самоуверенность. Впрочем, в основе этого исследования — реакции женщин исключительно на внешний вид: участницы выбирали привлекательных мужчин по фото.

Внешность, конечно, имеет значение. Научные исследования подтвердили: девушки действительно чаще обращают внимание на мужчин с развитой мускулатурой и высоким ростом. Эксперимент провели ученые из Австралии, 160 участниц, которые на тот момент были одиноки, предпочитали на фото атлетов.

Что еще ценят женщины? И что нужно сделать, чтобы завоевать внимание «той самой»? Вот несколько советов от поведенческого терапевта Елены Калашниковой.

1. Дать ей чувство безопасности

«Если вы будете вести себя как дерзкий и иногда жестокий альфа-самец, вы, возможно, действительно сможете привлечь внимание многих девушек, но вряд ли при этом вам удастся построить длительные отношения, которые долговременно будут приносить приятные эмоции», — предупреждает эксперт.

Она уверена: девушкам крайне важно чувствовать безопасность рядом с мужчиной. А для этого, по ее словам, представителю сильного пола нужно оставаться искренним и открытым.

Не нужно казаться кем-то другим: именно искренность привлекает. Лучше прямо говорить о своих чувствах и намерениях

Ощущение защищенности у женщины, с большой долей вероятности, возникнет рядом с уверенным в себе мужчиной. Но не высокомерным, а вселяющим спокойствие убежденностью в собственных силах.

«Любая женщина мечтает о надежном мужчине. Поэтому обязательно показывайте, что на вас можно положиться в сложных ситуациях и что вы ответственны за свои слова и поступки», — подчеркивает Калашникова. Обещать и не делать, рассказывать небылицы, избегать ответственности — легкий способ получить краткосрочную выгоду, но если вы рассчитываете на отношения, лучше сразу отбросить подобную тактику, - Елена Калашникова, поведенческий терапевт

Если женщина не чувствует себя в безопасности, она, по мнению семейного консультанта, начинает брать на себя мужскую роль и теряет интерес к партнеру.

2. Демонстрировать свою заинтересованность

Конечно, существуют общеизвестные способы ухаживания: например, цветы и комплименты. Но искренний интерес к личности женщины, ее делам, переживаниям, планам может сыграть более важную роль.

Общаясь с девушкой, спрашивайте о том, что ее интересует, поддерживайте разговоры на эти темы, - Елена Калашникова, поведенческий терапевт «Возможно, у нее есть хобби или конкретные планы, в которые она вас уже посвятила. Тогда вы сможете проявить внимание, разузнать и рассказать полезную информацию по теме, разделить ее эмоции, а может, и помочь делом», — советует эксперт.

Калашникова убеждена, что такие знаки внимания, небольшие, не требующие особых энергозатрат, могут оказаться решающими, определяющими для отношений. Похвала, помощь в бытовых делах, просто готовность оказаться рядом в нужную минуту — и вот уже создан образ доброго, отзывчивого и внимательного человека, привлекательного в качестве долгосрочного партнера.

3. Проводить время вместе

«Ищите возможности как можно чаще бывать вместе. Совместное времяпрепровождение позволяет лучше узнать друг друга и создать воспоминания, которые сближают. Здорово, когда рядом есть свидетель, который разделит с тобой трудности и радости! Или просто напомнит, как ты однажды справился со сложной задачей или порадовался хорошему фильму!» — говорит семейный консультант.

4. Применять навык активного слушания

Елена Калашникова считает, что женщины обычно более разговорчивы, чем мужчины. И часто это приводит к тому, что представители сильного пола собеседниц перебивают, не слушают.

Активное слушание поможет выстроить с девушкой глубокую эмоциональную связь. Ведь ваша собеседница почувствует, что вы цените ее мнение и чувства, - Елена Калашникова, поведенческий терапевт

5. Быть честным и открытым

«Не молчите, чтобы сойти за умного. Рассказывайте о своих интересах, мыслях, идеях, делитесь впечатлениями и говорите о том, что вас волнует и вдохновляет», — отмечает поведенческий терапевт. Человеку нужен человек, а не идеальный робот, - Елена Калашникова, поведенческий терапевт

6. Не стесняться демонстрировать чувство юмора

Чувство юмора помогает преодолевать стеснение, сглаживает неловкости из-за недопонимания, просто поднимает настроение.

«Большинство девушек любят парней с хорошим чувством юмора. Даже если вы не прирожденный стендапер, это качество можно развить. Читайте сатиристические рассказы, рассказывайте вслух анекдоты, пародируйте акценты. Юмор сближает, часто помогает разрядить атмосферу», — поясняет эксперт.

7. Следить за своим внешним видом

Чтобы понравиться девушке, совершенно не обязательно пытаться повторить образы популярных секс-символов. Спортивное тело с накачанными мускулами вряд ли окажется приоритетно важным, если внешность — единственный козырь мужчины.

«Девушкам не всегда важно, какая у мужчины фигура. Они просто предпочитают опрятных, аккуратных и ухоженных, — говорит Калашникова. — Не нужно стремиться соответствовать каким-то модным стандартам, но за базовыми вещами стоит следить: ухоженное тело и чистая одежда — признак самоуважения. Более того, именно в этом случае к вам, возможно, захочется приблизиться или прикоснуться».

8. Расти и развиваться

Личностный рост — это не только тренинги и разнообразные курсы. Это, по мнению семейного консультанта, прежде всего, внимание к своим мыслям, чувствам, самопознание и стремление к прогрессу.

9. Уважать границы

Мы уже упомянули, что важно проводить с девушкой много времени, но и переусердствовать не стоит. Излишняя навязчивость в данном случае не даст положительных результатов.

«Границы есть у каждого человека: территориальные, эмоциональные, временные, материальные. Если вы названиваете девушке, берете себе ее вещи, слишком быстро стремитесь сблизиться, ей будет некомфортно рядом с вами, она может почувствовать тревогу или подавленность», — предупреждает Елена Калашникова.

10. Проявлять терпение

Умение ждать — признак успешного человека, отмечает эксперт.

Если вы слишком спешите, а девушка только ограждается от вас, не удивляйтесь. Помните: отношения развиваются постепенно, важно уметь ждать, не давить на другого человека, не требовать от него соответствия своим ожиданиям, - Елена Калашникова, поведенческий терапевт «Вы не сможете нравиться всем девушкам без исключения. Не стоит к этому стремиться, иначе можно утратить свою индивидуальность, — замечает эксперт. — При сближении важно не только учитывать ее интересы и предпочтения, но быть верным и своим ценностям. Какой смысл создавать идеальный образ, если через некоторое время вы не сможете ему соответствовать?»

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