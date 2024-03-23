Эксперт напомнил, чем опасен трудоголизм

Любая форма зависимости негативно влияет на психическое и физическое состояние человека. Трудоголизм — одно из таких проявлений.

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Как рассказала карьерный эксперт Алена Чукина, трудоголизм сильно расшатывает ментальное здоровье и в конечном итоге приводит к выгоранию, а также может спровоцировать депрессию. Более того, в долгосрочной перспективе трудоголики не приносят пользы бизнесу, поскольку не умеют делегировать задачи и замыкают на себе практически все важные рабочие процессы.

В большинстве случаев причина трудоголизма заключается во внутренней пустоте или в дефиците внимания, когда человек недополучает необходимый ему ресурс.

«Справиться с такой проблемой можно, если своевременно обратить внимание на признаки трудоголизма. Например, человек погружается в работу, пытаясь убежать от неприятных переживаний, одиночества или отсутствия хобби. Еще один признак такого состояния — отказ от больничного при плохом самочувствии, страх выпасть из трудового процесса, постоянные переработки, даже если этого не требует ситуация. И самый главный фактор — оценочный, когда человеку кажется, что он мало работает, и ему необходимо заслужить одобрение свыше. В совокупности все эти критерии говорят о зависимости от работы», — цитируют "Известия" эксперта.

Чтобы выстроить баланс между работой и личной жизнью, стоит пересмотреть эти сферы, считает специалист.

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