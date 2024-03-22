Насколько вредно для здоровья надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Допустим, вы ждёте результатов экзамена или вам предстоит визит к стоматологу. Многие считают, что к этому можно подготовиться, если думать о худшем, что только может произойти. Но действительно ли такая стратегия выгодна, согласно науке?

Результаты научных исследований показывают, что надеяться на лучшее и готовиться к худшему — провальная стратегия. Во-первых, из-за концентрации на худшем вы будете ощущать грусть и беспокойство перед событием. Поэтому очевидно, что вы будете чувствовать себя лучше, если станете мыслить позитивно.

Также исследования показывают, что люди, получившие плохие оценки, чувствуют себя одинаково плохо вне зависимости от того, ожидали они этого или нет. Это верно как сразу после ознакомления с результатами, так и в последующие дни.

Другое аналогичное исследование показало, что негативные ожидания в отношении предстоящего публичного выступления заставляют людей чувствовать себя хуже сразу после него, а не лучше. Похоже, что это не работает, когда дело касается наших эмоций.

Оптимизм хорош тем, что он даёт мотивацию. Если вы думаете, что у вас есть шанс хорошо сдать экзамены, вы с большей вероятностью приложите усилия к подготовке к ним. И это доказывают научные работы: те, кто более оптимистичен, как правило, прикладывают больше усилий при учёбе, и в результате они обычно получают более высокие оценки. Важно, что формула успеха заключается при этом в позитивном мышлении и усилиях для достижения цели.

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