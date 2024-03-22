Психолог рассказала о последствиях сериальной зависимости

Долгий просмотр сериалов лежа или сидя приводит к уменьшению толщины в медиальной височной доле мозга, отвечающей за память, обучение и концентрацию. Это отражается на работоспособности, заявила психолог Юлия Никас, сообщает "Доктор 24".

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По словам эксперта, длительное нахождение тела в положении лежа или сидя также вызывает проблемы с дыханием. Оно становится поверхностным, в грудной клетке появляются зажимы нервов и мышц, из-за чего в органы хуже поступает кровь, снижается работа иммунной системы, объяснила специалист.

Никас считает, что доступность просмотра любых фильмов и сериалов стала проблемой. Сериальная зависимость сравнима с алкогольной, поскольку тоже помогает уйти человеку от реальности, указала психолог.

Кроме того, продолжила психолог, тяга к сериалам может появиться из-за стресса. Человек, испытывая глубокое ощущение неизвестности, часто хочет погрузиться в виртуальный мир. Также это один из способов социализироваться и быть в тренде, подчеркнула она.

Однако такая привычка вызывает психологические проблемы, вплоть до панических атак, предупредила специалист. С ее слов, человек начинает ассоциировать себя с героями, а это не всегда позитивные роли, из-за чего в подсознании зрителя образуются блокирующие программы и страхи персонажей.

Никас добавила, что если человек постоянно откладывает дела, чтобы посмотреть сериал, отказывает себе в полноценном сне более двух раз в неделю – это признак зависимости. Также у него могут появиться раздражительность и агрессия, уточнила психолог. Она рекомендовала выходить из "запойного" просмотра сериалов постепенно, иначе появится сильный стресс и нежелание бороться с зависимостью.

Ранее ученые из Ягеллонского университета в Польше выяснили, что "запойный" просмотр сериалов может говорить о психологических проблемах и непонимании собственных эмоций. Они провели соответствующее исследование, в ходе которого опросили 645 человек в возрасте от 18 до 30 лет. В результате люди, которые смотрели около 20 серий за раз, плохо понимали свое эмоциональное состояние, не могли контролировать собственные импульсы, страдали от тревоги или депрессии.