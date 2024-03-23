Психолог рассказал о методах борьбы с весенней хандрой

Не стоит относиться скептически к так называемой «весенней хандре», которая выражается в апатии, быстрой утомляемости, раздражительности и подавленном настроении. О методах борьбы с депрессией весной рассказал психолог больницы в Черноголовке Николай Бусловский, его слова приводит РИАМО.

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Причинами такого состояния он назвал зимние недостаток солнечного света и свежего воздуха, малоподвижный образ жизни и питание без необходимых витаминов и микроэлементов.

Бусловский посоветовал больше физических упражнений, прогулок, а также добавить к питанию цитрусовые, зелень и овощи.

«Не злоупотребляйте низкокалорийными диетами, но не стоит налегать и на жирную пищу, копчености, сладости. Обязательно нормализуйте сон: качественный отдых будет способствовать улучшению деятельности головного мозга», — пояснил специалист.

Если же депрессивное состояние сохраняется, Бусловский призвал не заниматься самолечением и обратиться за консультацией к врачу.

Ранее психолог Валерия Балашова дала советы по борьбе с выгоранием на работе. Например, она посоветовала не думать о работе после ее окончания и разделять время работы и время отдыха.