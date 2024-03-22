Как перестать делать намеки и начать говорить о желаниях прямо

Когда человек чего-то хочет, то свое желание он осознает не сразу. Сначала появляется первое «хочу», а дальше важно понять, чего именно хочется. Желания часто носят стихийный характер — накрыли и все. А что, если они появились, но сам человек их исполнить не может? Ведь существуют желания, в которых важно участие другого человека. Тогда возникает вопрос — как рассказать ему о том, что хочешь, как попросить? Психолог Наталья Безгина рассказала об этой проблеме и дала ценные советы.

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К чему приводят намеки

Чаще всего мы делаем намеки, потому что хотим, чтобы человек догадался о наших желаниях. Что же такое «намек»? Это форма недосказанности, в которой другому человеку нужно самостоятельно догадаться о чем-то, что первый предпочитает замалчивать.

«Женщины часто используют этот способ, чтобы получить желаемое от мужчин. Дети часто с помощью намека пытаются получить что-то у родителя. Но в применении этого способа есть один нюанс — когнитивное искажение, которое на языке психологов называется 'додумывание», — дает определение психолог.

При намеке достаточно большая часть информации теряется, и собеседник достраивает, додумывает желание своего партнера по общению. Это приводит не к желаемому результату, а к тому, о котором догадался партнер. Чтобы разорвать этот замкнутый круг с намеками, достаточно придерживается пошаговой инструкции, которой делится Наталья.

Четко сформулировать желание сначала для себя

Это важно, потому что у желаемого часто есть функция идеального, которое в жизни не встречается.

«Найдите пять минут и напишите, чего вы действительно хотите, для чего это вам нужно и каким будет ваше состояние, когда вы получите то, чего хотите», — советует психолог.

Посмотрите на свои записи, задайте себе вопросы

Что мешает вам говорить о том, чего вы хотите? Какое чувство?

«Стыд, страх или, может быть, это состояние 'я недостоин этого»?«, — задает наводящие вопросы Наталья.

К кому вы хотите обратиться за помощью в реализации желаемого? В каких вы отношениях? Как этот человек реагирует на свои желания и на ваши? Как вы можете объяснить ему, что то, чего вы хотите, нужно именно вам? Какое состояние будет у вас, когда желание исполнится? Почему для вас важно это состояние?

Произнести вслух

Представьте, что вы проговорили вслух свое желание, изменились ли чувства, мешающие раньше? Сохранился ли стыд, страх, какое теперь у вас состояние?

Как правило, намек не приводит к желаемому результату, а наоборот, к разочарованию в другом человеке. Получается, что, пытаясь избежать страха или стыда, мы рискуем войти в состояние разочарования, используя намеки вместо честности.