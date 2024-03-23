Раскрыт химический состав счастья. Что в него входит?

Ещё с древнейших времён философы, учёные и просто неравнодушные люди задавались вопросом о том, что такое счастье и как его достичь. Но наука не стоит на месте и теперь сибирские специалисты смогли определить химический состав счастья. Рассказываем, что же в него входит и как на него повлиять.

Химический состав счастья

Как сообщило издание «Сиб.фм», в ходе исследования специалисты выяснили, что универсальной формулы для счастья не существует, так как на эмоциональное состояние человека на химическом уровне может повлиять всякое.

В то же время на само ощущение счастья могут оказать влияние некоторые химические вещества. Это: - серотонин; - дофамин; - окситоцин; - эндорфины; - кортизол.

По словам доцента кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Евгения Турло, понимание того, как связаны эти вещества в организме, поможет сохранять психическое равновесие.

Как повлиять на эмоциональное состояние

По мнению учёные, способов, как повлиять на химический уровень эмоционального состояния, много. Среди них:

сбалансированное и правильное питание; спорт; хороший сон.

Можно ли стать счастливым раз и навcегда и чем это опасно, рассказали в этом материале.