Психолог рассказал, как справиться с тревожностью

Чтобы справиться с тревожностью, которая неизбежно возникает у людей после таких трагедий как стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», необходимо быть рядом с родными, чаще обниматься с ними, быть предупредительными друг к другу. Чтобы успокоиться, полезно послушать музыку, попеть и сходить в храм.

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Об этом сказал «Парламентской газете» профессор МГУ, научный руководитель Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа, доктор психологических наук Тахир Базаров.

«Самое главное — быть рядом. Это сейчас главное — поддержка. Нужно больше обнимать друг друга», — сказал психолог.

По его словам, необходимо быть предусмотрительными по поводу того, что происходит вокруг и предупредительными по отношению другу к другу.

«Нужно позволять себе молчать, но быть очень внимательными друг к другу. Если вы вдруг видите, что человек ведет себя неадекватно — у него либо высокий уровень эмоциональности, либо, наоборот, депрессивности, надо искать специалиста», — пояснил эксперт.

Стоит заняться тем, что обычно успокаивает.

«Для каждого свой способ — кому-то нужно уединиться на какое-то время, кому-то включить музыку, кому-то спеть. Очень хорошо, если человек умеет петь — это очень помогает», — подчеркнул психолог.

Он также посоветовал сходить в храм.

«Даже людям, которые не сильно религиозны. Поставить свечку, постоять. Послушать песнопение тоже помогает», — сказал Тахир Базаров.

Он выразил соболезнования родным погибших, пожелал тем, кто ранен, скорейшего вызревания, их семьям — поддержки, а врачам — сил, терпения и профессионализма.