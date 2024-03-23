Зажимы, снижение энергии, стрессы: почему важно выплескивать эмоции

Все мы родом из детства, где нас учили свои эмоции прятать: плакать не нужно, злиться плохо, обижаться некрасиво. Кажется, что это понятно, ведь это отрицательные эмоции. Однако, если вспомнить перечень положительных, там ситуация не лучше: прыгать от радости нельзя, веселиться не время и не место, этот список можно продолжать вечно. Практический психолог Ольга Антипова рассказала о последствиях непрожитых эмоций и способах их выплескивания.

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К чему приводят невыраженные эмоции

В наши дни довольно много людей обращается к психологу с невозможностью выражать свои чувства, а также с желанием научится снова испытывать весь их спектр. «Также много запросов связано именно с подавленной или невыраженной вовремя эмоцией. Часто это становится причиной психосоматических расстройств», — делится специалист.

Важно помнить: непрожитые эмоции никуда не исчезают.

Ольга говорит: «Когда эмоция не проявляется вовне, она подавляется, и этот энергетический заряд в теле невозможно уничтожить. Так и образуется напряжение. Оно является причиной срывов, плохого настроения, снижения энергии, повышения усталости, зажимов и телесных блоков».

К тому же, когда эмоции регулярно подавляются, их силы становится недостаточно, чтобы человек мог почувствовать, что его желания важны. Получается, нет импульса на движение вперед.

«А с осуществлением желаний и потребностей связаны и самореализация, и проявление себя, и удовлетворение жизнью, а также самооценка», — аргументирует психолог.

Успешность человека — это не только высокая зарплата и карьерный рост, но и умение управлять своим эмоциональным состоянием.

Как контролировать эмоции

Начните отслеживать свою автоматическую реакцию в течение дня. Когда приходит эмоция, что вы с ней делаете привычным способом: подавляете, проявляете или она попросту застревает в теле.

Если нет возможности выразить эмоции, можно вести дневник. Эта техника поможет распознать и принять эмоции, которые возникают, и, возможно, начать заново знакомиться с собой.

Найдите для себя способ проявить эмоцию в моменте: например:

с чувством произнесите: «Вау!», чтобы порадоваться;

с размаху бросьте скомканный лист бумаги в корзину, представив себя волейболистом, когда разозлились;

освойте технику бесшумного крика, когда испытываем страх или агрессию. Это когда мы открываем рот будто кричим, но на самом деле просто имитируем крик за счет выдоха.

Как высвободить эмоции

Если не удается отследить эмоции в моменте, воспользуйтесь одним из универсальных способов, которые помогут их высвободить:

баня, сауна, плавание, контрастный душ;

бег, прыжки, тренировка;

дыхательные практики;

уборка, мытье окон;

подвижные игры с детьми или домашними животными;

метание дротиков, бильярд, боулинг;

пение и танцы;

взбивание подушки, перетряхивание одеяла;

интуитивное или эмоциональное рисование;

дыхательные упражнения.

«Эмоции — важная часть жизни. Лишаясь их, можно потерять важную часть себя и, возможно, самую основную», — резюмирует Ольга.

Живите полной жизнью, будьте счастливыми и делайте счастливыми других! В этом и есть залог физического успеха, а также психо-эмоционального здоровья.