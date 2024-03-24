Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей

Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как можно справиться с тревожными мыслями, что для этого нужно делать.

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Эксперт рассказала, что в момент наплыва тревоги следует минимизировать информацию, выступающую триггером подобных мыслей.

Справиться с панической атакой поможет и диафрагмальное дыхание. Нужно дышать грудью.

«За дыханием животом, нужно больше внимания и снижается частота дыхательных движений (ЧДД) (в стрессе 20-30, в спокойствии 14-19). Положите одну руку на грудь, вторую на живот. Вдох через нос — грудь поднимается, живот выпячивается, Выдох через рот — втягиваются мышцы живота», — объяснила психолог.

Также Кардиакос посоветовала делать упражнение на поочерёдное напряжение и расслабление мышц. Нужно в течение 7 секунд напрягаться, в течение 40 — расслабляться.

«Сжимаем изо всех сил!!! Каждой части тела уделяем отдельное внимание: кулаки, бицепс, плечо. Двигайтесь по телу расслабляя-напрягая каждую зону», — объяснила специалист.

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