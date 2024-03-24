Объятия, дыхание и чтение: как помочь себе в сложные времена

Каждый день жизнь бросает нам новые вызовы, с которыми надо справляться, чтобы сохранить себя. Конечно, если вы в остром стрессе, надо обращаться за помощью к профессионалу, но и не пренебрегать к простым средствам дома.

Всемирная организация здравоохранения еще еще несколько лет назад прогнозировала, что психические заболевания опередят по количеству сердечно-сосудистые и выйдут на первое место. Печально и страшно одновременно, потому что нам либо придется все чаще общаться с теми, кто так или иначе психически нездоров, либо переживать подобное лично. И то, и другое очень вероятно, учитывая тот уровень стресса, который человек испытывает ежедневно. А когда случаются трагедии, это ощущается особенно остро.

В критических ситуациях мы можем помочь какой-то конкретикой: сдать кровь для нуждающихся, помочь чем-то семьям пострадавших (например, пожертвовать небольшую сумму или поучаствовать в чьей-то судьбе), а вот как помочь себе, ведь острый стресс сейчас в той или иной мере испытывает каждый.

Как помочь себе в стрессе?

Обнимайте близких

Сейчас самое время собраться семьей, чтобы побыть вместе, пообщаться и поддержать друг друга. Крепкие объятия поддерживают наш гормональный фон, когда мы обнимаем любимых, вырабатывается гормон привязанности окситоцин, а также другие вещества, которые способствуют расслаблению. Прикосновения близких людей благотворно влияют на нервную систему, и если у вас есть возможность увидеть тех, кого вы считаете близкими, самое время собраться.

Можно заварить чай с мятой и мелиссой, выбрать настольную игру или посмотреть любимый фильм — все это поможет почувствовать опору под ногами и сделает сильнее.

Дышите

Дыхание — отличный инструмент регуляции эмоций. Ну мы же дышим постоянно, скажете вы, какой смысл? Смысл в том, чтобы обратить на этот естественный процесс внимание, сосредоточиться на нем. Тогда физиологический процесс приобретает терапевтический эффект. Самый простой способ — освоить дыхание по квадрату. Все очень просто.

Вдох на четыре счета

Задержка дыхания на четыре счета

Выдох на четыре счета

Задержка дыхания на четыре счета

Для практики такого дыхания лучше всего принять удобную позу, прикрыть глаза и следовать счету. Для начала сделайте несколько циклов. Через час или два (если вы не практиковали такое дыхание раньше) повторите еще. Такое дыхание устраняет волнение, проясняет ум, помогает собраться. А благодаря простоте исполнения, вам не нужны особые навыки.

Читайте

Справиться со стрессом может каждый, достаточно просто взять с полки увлекательную книгу и посвятить чтению некоторое время.

Несколько лет назад в университете Сассекса нейрокогнитивным психологом, профессором Дэвидом Льюисом был проведен интересный эксперимент. Он попросил своих испытуемых читать увлекательную книгу, при этом замеряя уровень их стресса. Выяснилось, что уже через 6 минут чтения уровень стресса у человека снижается на 68%!

Согласно другим исследованиям, оказалось, что пожилые люди, регулярно читающие книги, в 2,5 раза реже заболевают болезнью Альцгеймера. А вот регулярный просмотр телевизора приводит к повышенному риску этого недуга. Поэтому выключаем телевизор, откладываем телефон и берем любимую книгу.

Если вы не можете справиться с тревожностью, не затягивайте обращение к специалисту. Он поможет подобрать методы, которые подойдут именно вам. Отнеситесь к себе бережно, так вы быстрее справитесь с острой фазой стресса.

Наталья Филиппова: педагог-психолог, консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, нутрициолог, специалист по РПП, wellbeing-эксперт, специалист по побору витаминов и минералов