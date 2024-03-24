Психолог дал совет столкнувшимся с угрозой жизни

Людям, которые пережили ситуацию прямой угрозы жизни, важно обратиться за психологической помощью и детально описать произошедшее. Это поможет избежать посттравматическое расстройство, сообщила ТАСС заведующая филиалом "Телефон неотложной психологической помощи 051" Московской службы психологической помощи населению Любовь Терневская.

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"Если угроза миновала, и вы находитесь в безопасном месте, то лучше всего обратиться к специалисту и проработать с ним свое состояние, все проговорить. Постарайтесь как можно подробнее и детальнее описать произошедшее - это не только профилактика посттравматического расстройства, но и эффективный метод смены восприятия. Так, когда человек описывает случившееся, рассказывает, как он спасся, как действовал, что предпринимал, как позаботился о себе, то начинает ощущать себя не "жертвой", а "участником событий", а это очень большая разница в восприятии и последующей работе со своим состоянием", - рассказала Терневская.

По ее словам, существует также несколько эффективных методов самопомощи, первая - чтобы снять напряжение, его нужно дополнительно создать. Например, сильно сжать мышцы тела, рук и ног, а потом резко сбросить напряжение и на контрасте расслабиться. Второе упражнение - если в теле присутствует бесконтрольная дрожь, то можно лечь и специально подрожать, усилив это перенапряжение, чтобы снизить физическую скованность.

"Третье - можно просто сесть и начать проговаривать ситуацию, подробно описать все увиденное. Такая техника помогает дистанцироваться от пережитого и снизить уровень стресса. И самое главное - если у вас нет возможности поделиться эмоциями с психологом, то обязательно расскажите об этом другому человеку и попросите его выслушать вас", - отметила Терневская.

Она добавила, что всем пострадавшим рекомендуется пройти курс психологической реабилитации. А вот родственники могут помочь своим близким, набравшись терпения, и быть готовыми слушать человека столько, сколько потребуется, даже если это придется делать много раз. Только так он постепенно сможет выйти из негативного состояния, принять произошедшее и снять накопившееся напряжение.

Как преодолеть тревожные состояния

Как отметила Терневская, чтобы справиться с тревогой, можно переключиться на какую-нибудь физическую активность - прибраться в квартире, сделать разминку, прогуляться вокруг дома.

"Поскольку человек психофизическое существо, важно именно "выхаживать ногами" свое тревожное состояние, поскольку через физическую утомляемость можно справиться и с эмоциональным перенапряжением. Когда мы устаем физически, нам намного проще расслабиться, уснуть и избавиться от навязчивых и негативных переживаний", - подчеркнула специалист.

Особое внимание следует обратить на полезные дела. Помощь другим и поддержка близких очень помогает собраться и выводит из тревоги.

"Когда мы помогаем другим, это позволяет нам почувствовать себя сильнее, ощутить чуть больший контроль над ситуацией и справиться с переживаниями", - сказала психолог.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи населению. Единый справочный телефон: 8(499)173-09-09. Круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8(495)051 (для мобильного). Как сообщили в столичном департаменте труда и соцзащиты населения, в связи с терактом в "Крокус сити холле" Московская служба психологической помощи расширила количество консультирующих специалистов и ввела дополнительное время приема с увеличением доступных слотов. Пострадавшие и их близкие принимаются вне очереди во всех подразделениях службы в очном и дистанционном формате.