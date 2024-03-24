Психолог призвала россиян «проснуться и быть бдительными»

Люди не должны теряться при чрезвычайных происшествиях.

© Скрин YouTube

Для этого можно пройти волонтёрские курсы.

Это поможет освоить азы оказания первой помощи пострадавшим, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Зара Арутюнян.

«Такие события — хороший повод, чтобы посмотреть, готовы ли мы к ЧС. Уже два года наша страна воюет. Было бы полезными стать более бдительными и проснуться. Всё может случиться. Будет хорошо, если мы задумаемся, а что мы умеем делать? Можем ли мы наложить шины, если мы разобьёмся, а ребёнок будет истекать кровью рядом. А если пожар будет, где документы, что я повезу? Это всё перенаправляет и страх, панику, ступор в деятельность, которая полезна не только сегодня, но надолго. Огромное количество времени общество будет таким взбудораженным, но давайте эту энергию направим в позитивное русло, подумаем, что мы можем сделать, можем ли мы помочь волонтёрам. Волонтёрство — это тоже очень полезно, этому тоже надо научиться. Когда ты с улицы приходишь неподготовленный, такая нежная девочка, у тебя будет травма свидетеля. Если не хотите так травмироваться от каждой новости, идите на курсы волонтёров. Там этой базе психосоциальной помощи в чрезвычайной ситуациях вас научат и тому, как разъединяться от всего этого».

Бдительность «перенаправляет в нужное русло» кортизол, считает Арутюнян.

«Должна быть взрослая бдительность. Я поняла, что у моих детей нет маршрута, я им никогда инструктаж не проводила, что мы делаем, как встаём, как бежим, кто хватает документы, кто хватает одежду, кто кота, если есть. Когда ты становишься бдительным, ты перенаправляешь свой кортизол и ненужный адреналин в нужное русло. Каждый человек может научиться наложить шину, как транспортировать человека, как его обездвижить, какие-то базовые вещи, и тогда нам станет легче, потому что в уме хотя бы появились алгоритмы».

Сегодня в России день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По последним данным МЧС, число пострадавших в «Крокус Сити Холле» достигло 154. Троих пациентов уже выписали из больниц, 107 остаются в стационарах, 44 человека лечатся амбулаторно. Об этом сообщили в Минздраве Московской области. Жертвами атаки стали 133 человека, в том числе трое детей.