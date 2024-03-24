Как правильно разговаривать с человеком в депрессии? Отвечает психотерапевт
24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией. Его цель — обратить внимание людей на проблемы психического здоровья. Депрессия — это серьёзное заболевание, которое может заметно ухудшить жизнь человека. Как правильно разговаривать с человеком в этом состоянии, «Газета.Ru» узнала у психиатра, психотерапевта Павла Бесчастнова.
Как общаться с человеком в депрессии
Предложите свою помощь. Поддержите его, проявите эмпатию.
Не обесценивайте его чувства, принимайте состояние как болезненное.
Неудачные фразы: «не думай об этом», «просто тебе надо развеселиться», «нет никакой депрессии», «надо как-то взбодриться». Они сделают только хуже. Даже если страдающий депрессией согласен.
«Ему говорят, что нормальный человек так не ведет себя, и он пытается, он старается, все, что от него зависит, делает, но ничего не происходит — ему всё равно плохо», — объяснил специалист.
Это сформирует у него дополнительное чувство вины.
Не берите ответственность за этого человека и не решайте его проблемы. Вы поможете всем, чем возможно, но разобраться с проблемой ему нужно самостоятельно.
Главные признаки депрессии
Как понять, что у человека именно депрессия, объяснил психолог Денис Долгов.
- Подавленное настроение сохраняется дольше двух недель.
- Невозможно поднять настроение.
- Тяжело работать и сохранять концентрацию, быстро утомляется.
- Повышается самокритика, мучает сильное чувство вины.
- Страдает от проблем со сном.
- Регулярно болит сердце, голова, живот.
- Снижается или совсем пропадает интерес к сексу.
- Есть не хочется либо невозможно насытиться.
- Не хочет жить.
При любых мыслях о суициде необходимо обратиться к психиатру.
В любом случае человеку в депрессии необходима помощь специалиста. Это заболевание, и его нужно лечить.