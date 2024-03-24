Психолог объяснил, почему люди верят в паранормальные явления

Опрос YouGov, проведённый в 2019 году, показал, что 45% американцев верят в призраков. В 2016 году другой опрос уже показал, что жители Великобритании с большей вероятностью верят в духов, чем в существование бога. Но почему так происходит в современном мире?

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По словам Ричарда Уайзмана, профессора общественного понимания психологии в Университете Хартфордшира, есть две причины, по которым мы верим в паранормальные явления. Одна из них — личный опыт людей (многие говорят, что сталкивались с паранормальным после утраты близкого), другая — средства массовой информации.

Профессор также говорит, что играют определённую роль психологические особенности людей. У нас открытый, творческий ум. Нам хочется представить мир, в котором нет боли и страданий, где наши близкие всё ещё с нами. Кроме того, мы во всём ищем закономерности и иногда их видим там, где их на самом деле нет.

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В 2013 году в ходе одного исследования, проведённого в Университете Британской Колумбии, выяснилось, что те, кто склонен приписывать человеческие черты нечеловеческим объектам (антропоморфизация) также с большей вероятностью верят в призраков. Эти люди имеют одинаковую психологическую структуру. Они непредвзяты, креативны, обладают достаточно хорошей способностью погружаться в ситуацию (например, в фильм или пьесу) и выявлять закономерности.

Кроме того, важно внушение. В рамках одного эксперимента некоторые люди, которым сказали, что место населено привидениями, действительно стали это ощущать. В то же время способность верить во что-то, что кажется нереальным, позволяет нам создавать удивительные вещи. Это касается, например, высадки человека на Луну или разработки за несколько месяцев вакцины от ковида.