Как избежать «травмы свидетеля» и что это вообще такое? Советы психолога
Это разновидность психологической травмы. Она развивается у людей, которые не были непосредственно участниками или свидетелями терактов, но регулярно сталкиваются с информацией об этих событиях через СМИ или соцсети. Такой феномен может довести до депрессии и других психологических проблем. Как этого не допустить, рассказал психолог Денис Долгов.
Почему развивается травма свидетеля
По словам эксперта, травма свидетеля появляется при постоянной слежке за новостями, а также из-за обсуждения это темы с другими. Также переживания могут усиливаться, если человек начинает отождествлять себя с жертвами события и переживать их боль как свою. Свою роль может сыграть чувство беспомощности. Люди переживают, что подобная трагедия может случиться с ними или их близкими.
Распознать травму свидетеля можно по:
- тревожности и беспокойству;
- проблемам со сном и ночным кошмарам;
- обдумыванию деталей теракта;
- симптомам депрессии и отчуждения.
Как избежать травмы свидетеля и помочь себе
- Установите конкретные рамки для чтения новостей и не нарушайте их. Лучше не читать ничего подобного на ночь и избегать эмоционально окрашенной информации;
- Старайтесь не ставить себя на место жертвы и не размышлять о том, как бы вы поступили в подобной ситуации;
- Снизить беспомощность поможет активная помощь жертвам трагедии (сдача крови, волонтёрство и финансовые пожертвования);
- Включите рациональность. Теракты — это страшные события, но они бывают редко. В обычной жизни опасностей куда больше. Занимайтесь привычными делами. Спорт, сон и хорошее питание помогут поддержать эмоциональную стабильность;
- Общайтесь с близкими. Это поможет облегчить эмоциональное напряжение;
- Ищите способ расслабиться. Подойдут медитации, дыхательные упражнения или та же йога;
О том, как правильно поговорить с детьми о теракте, рассказали в этом материале.