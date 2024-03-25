Как избежать «травмы свидетеля» и что это вообще такое

Это разновидность психологической травмы. Она развивается у людей, которые не были непосредственно участниками или свидетелями терактов, но регулярно сталкиваются с информацией об этих событиях через СМИ или соцсети. Такой феномен может довести до депрессии и других психологических проблем. Как этого не допустить, рассказал психолог Денис Долгов.

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Почему развивается травма свидетеля

По словам эксперта, травма свидетеля появляется при постоянной слежке за новостями, а также из-за обсуждения это темы с другими. Также переживания могут усиливаться, если человек начинает отождествлять себя с жертвами события и переживать их боль как свою. Свою роль может сыграть чувство беспомощности. Люди переживают, что подобная трагедия может случиться с ними или их близкими.

Распознать травму свидетеля можно по:

- тревожности и беспокойству;

- проблемам со сном и ночным кошмарам;

- обдумыванию деталей теракта;

- симптомам депрессии и отчуждения.

Как избежать травмы свидетеля и помочь себе

Установите конкретные рамки для чтения новостей и не нарушайте их. Лучше не читать ничего подобного на ночь и избегать эмоционально окрашенной информации;

Старайтесь не ставить себя на место жертвы и не размышлять о том, как бы вы поступили в подобной ситуации;

Снизить беспомощность поможет активная помощь жертвам трагедии (сдача крови, волонтёрство и финансовые пожертвования);

Включите рациональность. Теракты — это страшные события, но они бывают редко. В обычной жизни опасностей куда больше. Занимайтесь привычными делами. Спорт, сон и хорошее питание помогут поддержать эмоциональную стабильность;

Общайтесь с близкими. Это поможет облегчить эмоциональное напряжение;

Ищите способ расслабиться. Подойдут медитации, дыхательные упражнения или та же йога;

О том, как правильно поговорить с детьми о теракте, рассказали в этом материале.