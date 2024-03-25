Четыре полезные привычки от психолога, чтобы перестать быть бедным

Когда человек тянется к постоянству, он не даёт себе идти вперёд, а любые, даже самые мелкие изменения, способны загнать его в состояние шока и даже депрессии. Что ещё формирует проблемы с деньгами и как наладить ситуацию, «Доктору Питеру» перечислила клинический психолог и эксперт международного онлайн-института психологии Smart Анна Завертяева.

© Секрет Фирмы

Прочему человек бедный

Финансово безграмотен

Человек не понимает, что происходит с его деньгами: доходами, расходами и тратами. Он не знает, сколько денег ему нужно ежемесячно и какая часть заработка уходит на импульсивные покупки.

Выход: записывайте и анализируйте свои доходы и расходы. Одно без другого неэффективно — анализ обязателен. Недостаточно просто зафиксировать траты, ещё нужно их оптимизировать. Так вы сможете избежать ненужных покупок, уменьшить долги и даже начать откладывать деньги.

Не знает финансовых сценариев

По словам психолога, часто люди не исследуют свои сценарии и модели поведения, а просто ждут внешней оценки. Но важно, наоборот, замечать происходящее с вами. Только так можно изменить эти сценарии.

«Простое понимание того, как вы говорите о деньгах, как вы к ним относитесь, как вы взаимодействуете с деньгами, что вы о них думаете, способно показать вам, что именно необходимо изменить, а что оставить», — объяснила Завертяева.

У него потребительское мышление

От этой привычки бедности тяжелее всего избавиться. Человеку кажется, что ему все должны, он хочет лишь получать и ничего не отдавать взамен. А постепенно — начинает только требовать и перестаёт нести пользу. С точки зрения психологии, эта позиция — детская.

При этом серьёзный мир с его возможностями и деньгами существует только для взрослых. Но они не ждут, что проблемы исчезнут сами собой. Наоборот, несут ответственность за свою жизнь, включая личные доходы и расходы.

Что такое финансовая подушка безопасности и для чего она нужна. Простыми словами

Стремление к стабильности

Большинство людей бессознательно стремится к стабильности, отметила специалист. Касаемо денег такая привычка исключает потребность увеличивать доходы.

«Любой финансовый рост, увеличение дохода, пробитие финансовых потолков проходят через кризис. И иногда этот кризис идет через обнуление. И это нормально. Невозможно расти в чем-то, оставаясь при этом в стабильности», — сказала психолог.

Как выбраться из бедности

Чтобы одолеть кризис, нужно не бояться состояния неопределённости и иметь силу воли, чтобы пройти через свой страх вопреки привычкам.

«Нужно иметь смелость честно посмотреть и признать то, что сейчас происходит, уметь отпускать контроль и двигаться из точки покоя. И очень хорошо понимать, что именно сейчас происходит в психике и какая модель вырывается из бессознательного и мешает двигаться вперёд», — объяснила Завертяева.

Она порекомендовала ответить себе на 3 вопроса:

Где в вашей жизни очень прочно заметен коридор стабильности?

Что именно вы боитесь потерять, отказавшись от этой модели?

Какую проблему и потребность психики вы закрываете за счёт стремления к стабильности?

О том, как научиться контролировать свои расходы, рассказали здесь.