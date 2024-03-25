Как сохранить эмоциональное равновесие в потоке негативных новостей

В современной мировой обстановке сложно оставаться в стороне от бесконечного потока негативных новостей. Они заполняют телеэфир, набирают просмотры в соцсетях, озвучиваются друзьями и родственниками. В человеке поселяется страх, тревога и беспомощность, которые мешают выполнять повседневные задачи, радоваться общению с близкими, продуктивно работать. Клинический психолог, психотерапевт, судебный эксперт Татьяна Коробова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» дала несколько советов по сохранению эмоционального равновесия в сложные времена.

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Специалист отметила, что самый важный метод - контроль потока поступающей информации. Люди в силах уменьшить воздействие негативных новостей, ограничивая количество времени, которое проведено в ожидании новой информации. Перегрузка психики ежедневными порциями ужасных событий не приведет ни к чему хорошему, поэтому важно установить себе рамки и регулярно отключаться от новостного потока.

«Разумеется, этот метод не применим для тех, кто не может найти своих близких и ожидает от них вестей из разных источников», - подчеркнула Татьяна Коробова.

Кроме того, стоит оценить свое постоянное окружение. Нужно задуматься, если регулярное общение выстраивается только с теми, кто приносит один негатив.

«В диалоге с таким собеседником можно попробовать переключить беседу на более интересную или поднимающую настроение. Если не получилось, следует поговорить напрямую или сократить общение. Советую стараться больше общаться с позитивными и поддерживающими людьми, с которыми удастся не только делиться негативными новостями, но и достижениями друг друга. Это придаст сил и мотивации для преодоления разрушающего воздействия от новостей», - отметила клинический психолог.

В свой информационный поток необходимо включать позитивные и вдохновляющие истории. По словам Татьяны Коробовой, внимание человека невольно акцентируется на негативе, так как он сильнее влияет эмоционально, хранится в памяти дольше других новостей. Если большая часть информации вокруг негативна, восприятие мира может стать однобоким и темным. Вдобавок есть риск заработать проблемы со здоровьем.