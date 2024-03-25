Топ-5 книг для развития кругозора

Мечтаете стать тем, чьи истории заставляют всех вокруг повернуться и прислушаться? Тогда эта подборка для вас.

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Если вы когда-нибудь ощущали себя на обочине разговора, стесняясь, что не можете его поддержать, вам пригодятся хорошие нон-фикшен книги. Сборники интересных научных фактов из сегодняшней подборки способны расширить кругозор настолько, что каждый диалог с вами превратится в открытый урок клуба естествознания.

«Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали», Джеймс Поскетт

Сегодня Китай возглавляет топ стран по производству риса, но так было не всегда. В 1960-е годы страну охватил продовольственный кризис, в результате которого от голода погибли более 15 миллионов жителей. Учёные тщетно искали способ повысить урожайность главной злаковой культуры: растения риса самоопылялись и не оставляли возможности для генетического скрещивания.

Ситуацию изменила случайная находка агронома Юань Лунпина — разновидность риса с генетической мутацией. У растения не функционировали мужские репродуктивные органы — значит, оно не могло самоопылиться; но присутствовали женские, что позволяло скрестить его с другим. Успешный эксперимент позволил вывести первый в мире гибридный сорт риса и повысить производительность злака в странах, где он являлся основным продуктом питания.

Лунпин — один из немногих неевропейских учёных, чьё имя вписано в мировую историю науки. На протяжении долгого времени поддерживался миф, что ключевые открытия современной науки принадлежат исключительно Европе. Однако книга Джеймса Поскетта меняет это представление. Автор рассказывает об учёных из разных точек земного шара — от Азии и Африки до Америки и Тихоокеанского региона, — чтобы показать, как их идеи повлияли на развитие мировой науки.

«Борьба за обед: Ещё 50 баек из грота», Станислав Дробышевский

Австралопитекам нечасто удавалось добыть мясо. Густые леса, окружавшие наших предков, скрывали не только пищу, но и смертельные ловушки. Помимо необходимости найти, догнать и одолеть жертву, за неё предстояло побороться с другими приматами и избежать угрозы оказаться в зубах более ловкого хищника. Поэтому каждый обед превращался в очередной этап борьбы за выживание.

Увлекательная книга доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислава Дробышевского переносит читателя на миллионы лет назад, в прошлое. С помощью палеонтологии и смежных наук современные учёные могут понять не только климатические условия и особенности территорий, где жили наши пращуры, но и чем они питались и в какие передряги попадали.

Фрагменты костей и другие находки могут рассказать о том, что мама всегда водила детёнышей за руку, у конкретного австралопитека случалась мигрень, а большое наводнение погубило за ночь целую семью. Станислав Дробышевский не просто описывает события давно ушедших дней, он даёт возможность читателю взглянуть на них своими глазами.

«Мир до нас: Новый взгляд на происхождение человека», Том Хайэм

Похоже, мы зря учили в школе биологию. Всё, что мы знали об эволюции, оказалось под вопросом ещё в конце XX века и было подкреплено открытием в Денисовой пещере на Алтае. В 2008 году археологи нашли здесь крошечную косточку, которая оказалась обломком фаланги мизинца ребёнка, жившего примерно 120 000 лет назад. Фрагмент длиной всего 2,4 см позволил сделать сенсационное открытие: у двух разных видов человеческого предка — неандертальца и денисовца — было потомство.

Это заставило научный мир по-новому взглянуть на эволюцию. До недавнего времени считалось, что различные виды рода Homo развивались последовательно, один за другим, при этом каждый новый вид сменял предыдущий. Однако открытие гибрида неандертальца и денисовца показало, что реальная картина намного сложнее. Разные виды архаичных людей жили параллельно, имели межкультурные отношения и даже потомство.

Том Хайэм, археолог и специалист по радиоуглеродному датированию, описывает путешествие человечества через древние эпохи к сегодняшнему дню. Он берётся ответить на ряд сложных вопросов. Кто на самом деле наши предки и что с ними случилось? Сильно ли древний мир отличался от современного? Насколько глубоко различные группы предков контактировали между собой? И какое культурное и генетическое наследие досталось от них современному человеку?

«Поп Гапон и японские винтовки», Андрей Аксёнов

Российская империя имеет славу высоконравственной державы, где все ходили в церковь и допускали близкие отношения только с супругами. Конечно, к началу XX века дела обстояли иначе. Похождения мужчин уже редко подвергались осуждению, да и на потерю девушкой невинности до свадьбы они закрывали глаза: развестись было трудно, рассказывать о распутстве жены — себе не выгодно. Но к сексу во время Великого поста крестьяне относились довольно категорично. Если кто-то не справлялся с воздержанием и становился отцом к декабрю, на ребёнка распространялось всеобщее суеверие: расти ему разбойником или больным.

Это лишь один из 15 любопытных фактов о жизни людей и событиях XX века, собранных популяризатором науки Андреем Аксёновым в книге «Поп Гапон и японские винтовки». Все истории, как и эпизоды авторского подкаста «Закат Империи», являются зарисовками эпохи Николая II. Любопытнее всего то, что Андрей Аксёнов выходит за пределы фактов учебника истории и стремится показать живых людей и их судьбы.

«История пиратства: От викингов до наших дней», Питер Лер

Знания среднестатистического человека о пиратстве базируются в основном на книге «Остров сокровищ» и фильмах о пиратах Карибского моря. Однако эти представления сильно отличаются от реалий: морская преступность продолжает угрожать безопасности на море и лишена романтического флёра. Например, в ноябре 2005 года пираты напали на круизный лайнер возле берегов Сомали. Корабль подвергся агрессивной атаке и избежал захвата лишь благодаря слаженным действиям экипажа.

За последние 50 лет число пиратских нападений выросло. Почему же мы не можем положить этому конец, если сейчас обладаем самыми мощными военно-морскими силами? Питер Лер, преподаватель Центра изучения терроризма и политического насилия Сент-Эндрюсского университета, предлагает рассмотреть пиратство под другим углом.

Чтобы разобраться в его причинах и разработать эффективные стратегии для борьбы, он изучает мотивацию людей, выбирающих этот опасный путь, и ищет связь между действиями современных морских грабителей и их предшественников. А заодно интересно рассказывает об особенностях пиратского промысла.